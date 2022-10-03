PlayStation 5'i İki Yılın Ardından Kırmayı Başardılar

PlayStation 5'in çıkışını gerçekleştirdiği yıl bazı denemeler ufak çapta başarılı olsa da konsolun tam anlamıyla kırıldığını görmemiştik. Görünüşe göre bilgisayar korsanları çalışmalarında başarıya ulaştılar ve PlayStation 5'i kırmayı başardılar.

Geçtiğimiz aylarda fail0verflow isimli bir grup PlayStation 5'i kırmak için üzerinde çalıştıklarını belirtmişti ve ihtiyaçları olan bir dizi koda tamamen konsolun yazılımı üzerinden erişebildiklerini söylemişlerdi. Bu da cihazın yakın süreçte kırılabileceğini ortaya koyuyordu.

Testing PS5 4.03 Kernel Exploit For Disc Or Digital PS5@frwololo @ps4_hacking pic.twitter.com/K8p8j0owoq — Echo Stretch (@StretchEcho) October 3, 2022

PlayStation 5'in Kırma İşlemi Kendi Yazılımından Gerçekleştirilmiş

Bugün gelen yeni haber ise WebKit tarayıcı motorundaki bir güvenlik açığı sayesinde konsolun çekirdek alanına erişebildiklerini belirtiyor. Doğrudan konsolun yazılımı üzerinden gerçekleştirilen bu kırılma işlemi konsolun güncel bir sürümünü kullanmıyor.

Şu anda belirtilen sürüm Ekim 2021'de yayınlanan 4.03 sürümü kapsıyor. Kırma işlemini gerçekleştirenler konsol için geliştirilen tüm oyunları çalıştırabildiklerini de belirtiyorlar.

Bu, PlayStation 5 için ilk kapsamlı kırma işlemi olsa da konsolun oldukça eski bir sürümü üzerinden gerçekleştirildiğinden ileride daha önemli gelişmeler görüp görmeyeceğimiz belirsiz.