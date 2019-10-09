PlayStation 5 ile İlgili Yeni Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde de bahsettiğimiz gibi PlayStation 5, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak. SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından US PlayStation Blog sayfası üzerinden bir takım yeni detayları bizlerle paylaşmıştı. Wired sitesi, Jim Ryan'ın paylaşımından sonra yeni nesil PlayStation konsolu ile ilgili yeni bir makale daha yayınladı.

PlayStation 5, NVIDIA kartları ile sunulan Işın İzleme teknolojisini destekleyecek ama sistem mimarisini oluşturan Mark Cerny tarafından söylenene göre bu yazılım ile olmayacakmış. Grafik işlemci biriminin içinde ışın izleme hızlandırıcısı bulunacakmış.

Geliştirilecek olan oyunların kutulu sürümleri için 100 GB veri depolayabilen optik diskler kullanılacakmış. Bu diskleri de bir 4K Blu-Ray oynatıcı okuyacakmış.

Oyun yükleme zorunlu olacakmış ama verilen detaylara göre sistem PlayStation 4 konsoluna göre daha farklı işleyecekmiş. Öyle ki, oyunlar bir bütün olarak kabul edilmek yerine bölüm bölüm ele alınacakmış. Yani tercihimize göre önce çok-oyunculu modunu yükleyip, ana senaryo modunu sonraya bırakacakmışız veya oyunu bir bütün olarak yükledikten sonra ana senaryo modunu bitirmemiz durumunda kaldırarak sadece çok-oyunculu modunu sabit diskte tutabilecekmişiz.

Makalenin ilerleyen kısımlarında PlayStation 5 kullanıcı arayüzünün tamamıyla revizyondan geçirilmiş olduğu söyleniyor. Çok-oyunculu oyunların sunucuları gerçek zamanlı olarak katılabileceğiniz etkinlikleri gösterecekken, tek-oyunculu oyunlar ise hangi görevleri yapabileceğinizi ve yapmanız durumunda da hangi ödülleri kazanacağınızı gösterecekmiş ve bunların hepsi de kullanıcı arayüzünden görüntülenebilecekmiş.

PlayStation 5 kolu görünüm olarak Dualshock 4 ile benzerlik gösterecek olmasına rağmen ortasında küçük bir deliğin olacağı söyleniyor. Cerny şimdilik bu deliğin ne işe yarayacağını açıklamadı ama daha ilerideki bir zamanda merak edilen detay(lar) paylaşılacakmış. Öte yandan yeni Dualshock kontrol kolu USB Type-C bağlantısına sahip olacakmış. Bu sayede de daha uzun pil ömrü olmasının yanı sıra Dualshock 4'e göre biraz daha ağır ama halihazırdaki Xbox One koluna göre daha hafif olacağı söyleniyor.

Son olarak, Shadow of the Colossus oyununu mevcut nesle taşıyan Bluepoint Games, PlayStation 5 için oyun geliştirmeye başlamış. Şimdilik oyun ile ilgili herhangi bir ipucu yok ama Başkan Marco Thrush, "Şu anda büyük bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Bırakayım da gerisini siz tahmin edin." yorumunda bulundu ve ekledi: "SSD beni gerçekten heyecanlandırdı. Kartuş zamanlarında, oyunlar anında yüklenirdi; bir nevi konsolların eskiden oldukları hale geri dönüyoruz."

PlayStation 5, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda konsol ile ilgili daha başka ilginç detayların paylaşılacağından eminiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.