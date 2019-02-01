PlayStation 5'in Geriye Uyumlu Olabileceğine Dair Bir İşaret Daha

Sony şu an için PlayStation 5 ile ilgili detayları sır gibi saklamaya çalışıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında, Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida tarafından yeni PlayStation için hazırlıklara başlandığını belirten açıklamadan sonra, yeni konsol ile ilgili ufak tefek de olsa bazı bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyorduk. Japon teknoloji devi bundan şimdilik kaçınıyor ama dolaylı yoldan bazı bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi. PlayStation 5 gerçekten de geriye uyumlu olabilir.

Geriye uyumluluk desteği, oyuncular tarafından uzun zamandır talep edilen bir özellik. Son olarak PlayStation 3 konsolunun ilk modellerinde bulup da sonraki modelleri ile kaldırılan bu özellik, PlayStation 4 konsolunda hiçbir şekilde yer almamıştı. Bunda, kullanılan işlemci farkı da etken. Bildiğiniz gibi PlayStation 3 konsolunda Cell işlemci kullanılırken, PlayStation 4 konsolunda ise x86 mimarisine dayalı AMD Jaguar işlemci kullanılıyor.

İlk olarak hokanko-alt tarafından keşfedilmiş olan detaya göre Sony, Japan Patent Office ile bir patent kaydı yaptırmış. Yakın bir zaman önce yapılan bu patent kaydı, yeni cihazın bir uygulamanın Legacy Application olup olmadığını tespit edecek olan yeni bir yöntemi ile ilgili olarak yapılmış.

Teknik dilde Legacy Application, daha eski donanımlar için hazırlanmış olan programlar için kullanılıyor ve Sony tarafından kaydı yaptırılan bu patent de bu uygulamaların Japon teknoloji devinin yeni cihazlarında çalıştırılma yöntemini gösteriyor. Bunun doğrudan PlayStation 5 ile ilişkilendirilmesini sağlayan şey ise yaptırılan patent kaydında yöntemi tasarlayan kişinin Mark Cerny olarak geçiyor olması. Bildiğiniz gibi Cerny, PlayStation 4 konsolunun baş mimarıydı ve sıradaki PlayStation konsolunun geliştirilmesinde de yer aldığı söyleniyor. Bu da konsolun gerçekten de geriye uyumlu olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ne var ki yine de Sony tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı beklemekte fayda var.