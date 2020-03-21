PlayStation 5'in Geriye Uyumluluğuna Açıklık Getirildi

Oyun dünyasının büyük bir merakla beklediği PlayStation 5 tanıtımının ilk büyük adımı, geride bıraktığımız hafta içinde atıldı. PlayStation Youtube kanalı üzerinden yapılan canlı yayında Mark Cerny, yeni nesil konsolun özelliklerine, mimarisine ve işleyişine dair fazlaca detaylı teknik bilgi paylaşımında bulunmuştu. Yaklaşık bir saat kadar süren canlı yayın sırasında, geriye uyumluluk konusuna da değinildi.

Birçoğumuz elbette geçmişte çıkan tüm PlayStation konsollarının oyunlarının desteklenmesini istiyorduk ama PlayStation 5, açıklamaya göre şimdilik sadece PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'da oynanan oyunları destekleyecek. Bununla birlikte, geriye uyumluluk PlayStation 3 konsolundaki gibi olmayacak. Hatırlayacağınız üzere yedinci nesil konsolun ilk modelleri PlayStation ve PlayStation 2 oyunlarını da çalıştırıyordu ama sonradan çıkan modellerde maliyeti yüzünden bu destek çekilmişti. Yeni nesilde geriye uyumluluk PlayStation 5 çipinin bir parçası olduğu için sonradan kaldırılma durumu yaşanmayacak.

Canlı yayın sırasında Mark Cerny, oyuncuların geçirdiği vakte bağlı olarak en iyi yüz PlayStation 4 oyununun yeni nesil PlayStation konsolunda oynanabileceğini dile getirmişti. Bu da rakibi Xbox Series X ile karşılaştırıldığında eksi değerlendirilmişti.

Yakın bir zaman önce Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, US PlayStation Blog üzerinden bir güncelleme paylaşarak geriye uyumluluk konusuna bir açıklık getirdi.

Nishino tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Mark Cerny tarafından yapılan açıklamanın aksine PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan dört binden fazla oyununun büyük bir bölümü PlayStation 5 konsolunda daha yüksek çözünürlükte ve kare hızında oynanabilir olacak.

Sony Interactive Entertainment, bütün oyunları esas yazılım geliştiricilerinin olası düzenlemelerine karşı tek tek değerlendiriyor. Şimdiye kadar yüzlerce oyun incelenmiş durumda. Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, önümüzdeki aylarda geriye uyumluluk ile ilgili daha fazla detayın paylaşılacağının sözünü verdi.