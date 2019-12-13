PlayStation 5'in İlk Oyunu Duyuruldu: Godfall

Gearbox ve Counterplay Games, The Game Awards öncesinde yeni oyunları Godfall ile oyuncuların karşısına çıktılar. Üçüncü kişi bakış açısına sahip, fantezi temalı bir tür dövüş oyunu olarak tanımlanan Godfall, PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olma özelliği de kazandı.

Dün akşam itibarıyla Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X için ilk bilgileri paylaştı. Oyuncuları heyecanlandıran bu paylaşımın ardından beklenmedik bir çıkış da Gearbox ve Counterplay Games'ten geldi. Tamamen yeni bir evren ve oyun serisi yaratmak için harekete geçen ikili, Godfall adını verdikleri oyunlarına dair ilk videoyu paylaştılar.

Birçok oyuncunun ilgisini çeken Godfall'un tanıtım videosunda dikkat çeken detay ise oyunun PlayStation 5 için hazırlanıyor olmasıydı. 2020'nin tatil döneminde çıkacağı belirtilen oyunun çıkış platformu ise direkt olarak PlayStation 5 olarak gösterildi. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise Godfall'un yine aynı dönemde Epic Game Store üzerinden bilgisayar kullanıcılarıyla da buluşacağı belirtildi. PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun Godfall için yayınlanan tanıtım videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.