PlayStation 5'in Platforma Özel Oyunlarla Çıkacağı Söyleniyor

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış olan Xbox Game Studios patronu Matt Booty, Xbox Series X konsolunun çıkışından sonraki en az iki yıllık süreçte çıkan oyunların Xbox One için de satışa sunulacağını söylemişti. Kimilerinin hoşuna giden, kimilerinin de hoşuna gitmeyen bu açıklama sonrasında gözler elbette Sony cephesine dönmüştü. Benzer bir durumun PlayStation 4 ve PlayStation 5 arasında da yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Sony şimdilik resmi bir açıklamada bulunmuş değil ama yeni nesil konsolun kendisine özel oyunlar ile satışa sunulacağı söyleniyor.

Kotaku sitesi yakın zaman önce yeni bir podcast yayını gerçekleştirdi. Bu yayına katılımda bulunan isimlerden bir tanesi de Jason Schreier idi. Schreier bildiğiniz gibi aktardığı bilgilerin yüksek oranda doğru çıkması ile hem güven hem de olumlu yönde itibar kazanmış olan bir gazeteci olduğu için bu tarz haberler daha çok dikkate alınıyor.

Kendisi Kotaku sitesinin son podcast yayınında, bazı kaynaklardan duyduğuna göre PlayStation 5 konsolunun çıkış zamanında platforma özel oyunlar da piyasada olacakmış. Bir diğer deyişle, söylentinin doğru çıkması durumunda Sony konsolunu aldığınız zaman diğer platformlarda olmayan oyunları oynayabileceksiniz.

Şimdilik elbette hangi oyunların olacağı söylenmemiş ama The Game Awards 2019 şovunda Gearbox Software tarafından duyurulmuş olan Godfall olağan şüphelilerden bir tanesi olarak aklımızın bir köşesinde duruyor. Önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi beklenen PlayStation Meeting etkinliği sırasında bu liste genişleyecektir diye düşünüyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.