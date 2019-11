PlayStation 5'in Yeni Detayları Çok Yakında Gelebilir

Sony, PlayStation 5 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Japon teknoloji devi ara ara heyecanlanmamıza neden olacak bir takım bilgiler paylaşıyor ama bu bilgilerin dışında irili ufaklı söylentiler de elbette geliyor. Son olarak Twitter kullanıcısı PSErebus PlayStation 5 ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı.

PSErebus daha önceden The Last of Us Part II ile ilgili tarih sızıntısı gerçekleştirmişti. Kullanıcının PlayStation 5 ile ilgili açıklamaları ise söylentiden çok aslında birer tahminmiş gibi duruyor ama yine de göz atmaya değer.

Bildiğiniz gibi Sony tarafından yapılan yeni nesil PlayStation konsolu önümüzdeki senenin son çeyreğinde satışa sunulacak. Kullanıcıya göre, 20 Kasım 2020 tarihinde ilk olarak Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulacak. Noel tatili zamanında da diğer birkaç ülkedeki oyuncular ile buluşacak. İlerleyen zamanlarda da yavaş yavaş tüm dünyaya yayılacak. Yakın bir zaman önce patent kaydı yaptırılmış olan 2 TB boyutundaki SSD ile gelecek olan konsolun fiyat etiketinin de $499 olacağı söyleniyor.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) 19 Kasım 2019

Açıklamaların devamında, konsolun çıkış oyunlarından bir tanesine de değinildi. PSErebus, Gran Turismo 7 oyununun PlayStation 5 ile aynı gün satışa sunulacağını söylüyor. Hatırlayacağınız üzere, Temmuz ayı içerisinde GT Planet sitesi tarafından yapılan röportajda konuşan Kazunori Yamauchi, yeni Gran Turismo üzerinde çalışmaya çoktan başlandığını belirtmişti.

Son olarak, bildiğiniz gibi 3 Aralık 2019 ilk PlayStation konsolunun satışa sunulmasının yirmi beşinci yıl dönümü olacak. PSErebus ise Japon teknoloji devinin bunun için özel kutlamalar yapacağını ve PlayStation 5 ile ilgili tüm detayların da bu kutlamalar sırasında paylaşılacağını öne sürüyor. Ayrıca PSErebus PlayStation konsollarının toplamda beş yüz milyon satış barajını geçmesine özel olarak hazırlanan videoyu iliştirdiği bir diğer Twitter gönderisini "En iyiyi her daim sona sakla. Yarın görüşürüz." yorumuyla paylaşmış.

Bu paylaşımın dün yapıldığını hesaba katacak olursak, bugün gün içerisinde bir şey(ler) gelecek olabilir. Bekleyip, göreceğiz.