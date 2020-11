PlayStation 5 Kolu PlayStation 3 ile Uyumlu Çalışıyor

PlayStation 5 ile buluşmaya oldukça az bir zaman kaldı. İki haftadan az bir zaman sonra, yeni nesil resmen başlamış olacak. Ancak Sony bunun öncesinde yeni PlayStation konsolunun ekipmanlarını satışa sunması ile ilginç haberler gelmeye başladı. PlayStation 5 kolu PlayStation 3 uyumlu çalışıyor. Detaylar haberimizde.

PlayStation 5 henüz resmi olarak satışa sunulmadı. Son gerçekleştirilen sunumda da duyurulduğu gibi 12 Kasım 2020 ve 19 Kasım 2020 olmak üzere iki ayrı safhada dünyadaki bütün oyunculara ulaştırılacak. Ancak oyun basını mecralarına ve bazı önemli yayıncılara çoktan gönderilmiş durumda. Bununla birlikte yine resmi çıkışından, 30 Ekim 2020 tarihinde PlayStation 5 ekipmanları Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunuldular ve çoğu kullanıcı da bu ekipmanları kapış kapış satın aldılar. Bu kapış kapış giden ekipmanlar arasında en öne çıkanı ise tahmin edebileceğiniz üzere DualSense oldu.

DualSense satın alan kullanıcıların ilk yaptığı ise, tahminen hepimizin aklına geleceği üzere bu kolu halihazırda sahip oldukları konsollar üzerinde denemek oldu. Sonuçlar ise bir hayli şaşırtıcı oldu diyebiliriz.

Youtube kullanıcısı MidnightMan, DualSense kolunu hem PlayStation 3 hem de PlayStation 4 ile test etmiş. Yapılan açıklamaya bakılırsa, tahminlerin tam tersi bir durum söz konusu. Öyle ki DualSense, PlayStation 3 ile uyumlu olarak çalışıyor. Hatta konsolun menüsünde gezinmek bile mümkün oluyor. PlayStation 4 için ise aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değil. Zaten Sony Interactive Entertainment da daha önceden yaptığı açıklama ile bu kolu mevcut nesil konsolda kullanmanın mümkün olmayacağını belirtmişti. MidnightMan tarafından yayınlanan videoda da PlayStation 4, ne kablosuz ne de USB bağlantısı ile DualSense kolunu tanıyamıyor.

Ancak doğrudan konsol üzerinden olmasa da, uygulanabilir alternatif bir yöntem ile PlayStation 4 oyunlarını DualSense ile oynayabilirsiniz. Öyle ki kolu USB ile Mac veya PC’ye bağladıktan sonra, PlayStation 4 oyunlarını Uzaktan Oynama yöntemi ile açarak DualSense kullanımı sağlayabiliyorsunuz.

Son olarak PlayStation 5 kolunu Nintendo konsolu Switch ile kullanmak da mümkün oluyor. Hemen aşağıdaki BrokenGamezHDR isimli Twitter kullanıcısının paylaşımında da görebileceğiniz üzere, konsolun menüsünde gezinebilme imkanı sağlıyor. Ne var ki DualSense ile Switch arasındaki bağlantıyı kurabilmek için üçüncü parti bir 8bitdo adaptöre ihtiyacınız olacak.

I should add you need a 8bitdo adapter