PlayStation 5, Önümüzdeki Şubat Ayında Gösterilebilir

Sony cephesinde cevabı merak edilen birçok soru var. PlayStation 5 ile ne zaman buluşacağız? The Last of Us: Part II oyunun net çıkış tarihi nedir? Ghost of Tsushima ile ilgili yeni detaylar ne zaman paylaşılacak? Liste uzar ve gider. Peki, bu soruların cevabını ne zaman öğreneceğiz? Şimdilik bununla ilgili ortada herhangi bir şey yok ama Japon teknoloji devi büyük şeyler planlıyor olabilir. Yaşanan bir sızıntı Sony'nin planlarını bir kısmını ortaya dökmüş olabilir

4Chan sitesinde yaşanan sızıntılara bakılırsa, sıradaki State of Play programı 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Öncekilere göre daha uzun ve içeriğinin de bomba gibi olacağı söylenen programda, ilk olarak Death Stranding oyununun çıkış fragmanı yayınlanacakmış. Ayrıca Star Wars Jedi: Fallen Order da yer alacakmış.

Bir ihtimal Respawn Entertainment oyunun PlayStation 4 versiyonuna özel içerikler hazırlıyor ve bunları sıradaki State of Play etkinliğinde gösterecek olabilir. Bir diğer önemli detayı ise The Last of Us: Part II olacak. Sızıntıya bakılırsa, oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir fragman yayınlanacak ve belirlenen tarihin de mayıs ayında olacağı söyleniyor. Bildiğiniz gibi daha önceden şubat ayı olabileceği iddia ediliyordu.

Ghost of Tsushima ne yazık ki bu programda yer almayacak. Sızıntıyı paylaşan kullanıcı, oyunun geliştirilme sürecinde bir takım sıkıntıların yaşanıyor olabileceğine veya PlayStation 5 konsolunun çıkış oyunları arasında yer alması için ekstradan çalışmaların yapılmakta olduğundan bahsetmiş.

Gelelim sızıntıda yer alan bir diğer önemli noktaya. Bildiğiniz gibi Sony sıradaki PlayStation konsolu ile ilgili bir duyuru yapacağı zaman PlayStation Meeting adı altında ayrı bir etkinlik düzenliyor.

Son olarak 2016 yılının ağustos ayında düzenen etkinlikte PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro modellerini gösterilmişlerdi. 4Chan sitesindeki sızıntıyı gerçekleştiren kullanıcı, sıradaki PlayStation Meeting'in 12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini söylüyor.

PlayStation 5 ile ilgili daha fazla detay paylaşacağı söylenen etkinlik için Japon teknoloji devi Activision, Ubisoft ve Electronic Arts gibi yayıncılarına davetiyeler gönderiyormuş. PlayStation Meeting sırasında ayrıca Ghost of Tsushima ve The Last of Us: Part II'nin PlayStation 5 konsolu için de geliştirilmekte oldukları duyurulacakmış.

Ortada bu sızıntıları doğrulayacak herhangi bir ek kaynak olmadığı için ne kadar inanılabilir oldukları tartışılır. Bu yüzden bekleyip de Sony cephesinden yapılacak olan sıradaki duyuruları beklemekte fayda var. Bakalım gelecek günler bizlere neler getirecek?