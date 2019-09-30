PlayStation 5 Oyun Yapmayı Eğlenceli Hale Getirecek

PlayStation 5 uzun bir zamandır pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre bu konsolu bekleyenler yalnızca oyuncular değil.

PlayStation 5 İşleri Kolaylaştıracak

Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5 yalnızca oyuncular için çığır açan bir konsol olmakla kalmayacak, aynı zamanda geliştiriciler için de güçlü bir araç olacak. Chameleon Games Başkanı Omar Sawi, yeni konsolun güçlü özellikleri ile bazı şeyleri çok daha kolay bir hale getireceğini belirtti.

PlayStation 5 ile birlikte depolama birimi olarak SSD sürücülere geçiş yapacak olan Sony, bu noktada geliştiricilere önemli fırsatlar sunmuş olacak. Sawi'ye göre SSD ile birlikte geliştiriciler oyun yapma sürecinde bazı donanım kısıtlamalarını göz ardı edebilecek.

Mevcut konsollarda uzun yükleme sürelerini gizlemenin zor olduğunu ve bu yükleme sürelerinin oyun tasarımına direkt etki ettiğini belirten Sawi, bu yenilikle birlikte hem oyuncuların sıkılmayacağını hem de kendilerinin zorlanmayacağını söyledi. Bir aksiyon oyununda en önemli şeyin "her şeyin çok hızlı ve duyarlı olmasını sağlamak" olduğunu belirten Sawi, oyunun nasıl başladığının ve bunların arasında geçen her şeyin de oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni nesil konsol ile ilgili çıkan söylentiler, mevcut nesil konsolun dört katı performans sunacağını işaret ediyordu. Daha önceden geliştirici kiti tasarımı sızdırılan modelin nasıl bir tasarımla satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor. PlayStation 5 ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.