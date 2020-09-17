Sony PlayStation 5 Oyunlarının Fiyatını Açıkladı

Sony, dün akşam düzenlediği etkinlik esnasında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 oyunlarının fiyatı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yaptığı açıklama neticesinde PS5 oyunlarının fiyatı belli oldu. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil konsol için geliştirilen oyunların fiyatı dudak uçuklatacak. Peki, PS5 oyunlarının fiyatı ne kadar olacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

PlayStation 5 Oyunlarının Fiyatı Nedir?

Günümüzde video oyunlarının fiyatının artması nedeni ile milyonlarca oyuncunun kafasında PS5 oyunlarının fiyatı ile ilgili birtakım soru işareti oluşmuştu. Sony, dün gerçekleştirdiği etkinlik ile beraber PS5 oyunlarının fiyatını açıklayarak oyuncuların kafasında oluşan soru işaretini giderdi. Peki, yeni nesil oyun konsolları için geliştirilen oyunlar ne kadar fiyata sahip olacak?

Sony, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Daemon's Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, Sackboy A Big Adventure gibi video oyunları 69,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in PS5 sürümleri de 69,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Insomniac Games tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'ın standart sürümü ise 49,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Yeni nesil oyun konsoluna çıkacak video oyunlarının 69,99 dolar fiyat etiketine sahip olması, Sony firmasının eleştirilerin odağı haline gelmesine neden oldu. Milyonlarca oyuncu, PS5 oyunlarının yüksek fiyat etiketine tepki gösterdi. Peki, siz yeni nesil oyun konsolu PS5 oyunlarının fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.