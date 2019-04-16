PlayStation 5 Nasıl Olacak? İşte Tüm Bilinenler

Sony'nin merakla beklenen ürünü PlayStation 5 hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelen sızıntı ile PlayStation 5'in özellikleri netlik kazandı. Sony'nin sistem mimarisi lideri olan Mark Cerny, Wired'a yaptığı açıklamada gelmesi muhtemel olan tüm özellikleri açıkladı.

PlayStation 5 Özellikleri

Kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği PlayStation 5, o yunları çok daha hızlı yüklemek için SSD'ye sahip olacak. 3. nesil AMD Ryzen işlemciye sahip olması beklenen oyun konsolunda, 8 çekirdekli yeni 7nm'lik Zen 2 mikro mimarisi bulunacak. PlayStation 5'te PS VR'ın 4K çözünürlük ve 240 FPS desteği de olacak.

Cihazın en dikkat çeken özelliği de piyasadaki çoğu televizyonda bulunmayan 8K çözünürlüğe sahip olması. PS 5'in 8K çözünürlüğü desteklemesinin bir diğer avantajı da uzun zaman boyunca piyasanın üst sıralarında yer alacak olması. PlayStation 5'in destekleyeceği kare hızı açıklanmadı ancak; tahminlere göre cihaz minimum 60 FPS'i destekleyecek.

Cihazda piyasadaki diğer oyun konsollarında yer almayan ve sadece yüksek bütçeli Hollywood filmlerinde kullanılan bir teknolojinin de bulunması bekleniyor. Bu teknoloji, ışığın 3B ortamlarla nasıl etkileşime girdiğini modelleyen görsel bir ışın izleme aracı. Bu araç sayesinde oyunların görüntüsünün çok daha iyi olması hedeflenmekte.

Sizler PlayStation 5'in muhtemel özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce bu özellikler ile oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!