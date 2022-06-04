Dünya Çapında PlayStation 5 Satış Rakamları Açıklandı

Sony'nin en son PlayStation konsolu PlayStation 5'in dünya genelinde 20 milyon satış rakamına ulaştığı açıklandı. Konsol, Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana büyük talep gördü ve çip noktasında küresel bir kıtlık olmasaydı, bu dönüm noktasına çok daha önce ulaşmış olacaktı. Sony, yılın geri kalanında konsol üretiminde 'önemli bir artış' planladığını da söylemişti.

Sony Interactive Entertainment'ın Küresel Satış ve İş Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Veronica Rogers "Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) dünya çapında 20 milyondan fazla PlayStation 5 konsolu sattığını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Sony Gelecek Yıl Daha Fazla PlayStation 5 Üretmeyi Amaçlıyor

"PlayStation 5'in lansmanından bu yana ekiplerimiz tüm dünyayı konsolla buluşturmak için yorulmadan çalıştı ve bu zamanına destekleri için oyunculara teşekkür etmek istiyoruz. Bizi harekete geçiren şey ve yeni teknolojiler geliştirmemiz, oyun dünyasının geleceğini tasarlamamız ve oyunlarla buluşmak için en iyi yeri yaratmaya devam etmemiz için bize ilham veren şey PlayStation markasına olan tutkunuz. Henüz bir konsola sahip olamamış oyuncular için de söylemek isterim ki bu yıl PlayStation 5 üretiminde önemli bir artış planlıyoruz ve PlayStation 5'in isteyen herkes için kullanılabilir olduğundan emin olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Yakın tarihli bir raporda Sony, PS5'in (ilk tam mali yılında) 80.000 konsol satmasının yalnızca 82 dakika sürdüğünü, PlayStation 4'ün ise karşılaştırılabilir bir dönemde 9 günde bu rakama ulaştığını belirtmişti. Şu anda PS5 hâlâ PS4'ün arkasında olsa da Sony, PS5'in dördüncü yılında selefini geride bırakmasını bekliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony stok sorunlarını çözebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.