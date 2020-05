PlayStation 5 Sunumu için Tarih Verildi

Sony Interactive Entertainment en nihayetinde PlayStation 5 için gerçekleştireceği sunumun tarihi ilan etti. Bugün yapılan duyuru ile yeni nesil konsol için satışa sunulacak olan oyunlar, 4 Haziran 2020 tarihinde gösterilecek.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC