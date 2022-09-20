PlayStation 5'in Tasarımı Yeniden Değişiyor

Bir başka yenilenmiş PS5 tasarımı, çıkarılabilir bir disk sürücüsünde oldukça biçimlendirici bir değişiklikle gelecek yıl kadar erken bir tarihte gelebilir.

Tom Henderson'a göre bu, PS5'in şimdiye kadarki en etkili yeniden tasarımı gibi görünüyor. Yaklaşan revizyonun Eylül 2023 civarında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor ve Sony'nin konsolu USB-C bağlantı noktası üzerinden bağlanan çıkarılabilir bir disk sürücüsü ile satmayı planladığını belirtiyor. Henderson, yeni PS5 ve disk sürücüsünün ayrı olarak satın alınabileceğini veya birlikte paketlenebileceğini söylüyor.

PS5 Tasarımı Dördüncü Kez Değiştiriliyor

İddiaya göre bu, PS5'in 2020 lansmanından bu yana dördüncü donanım revizyonu olacak. Henderson, çıkarılabilir disk sürücüsünün ötesinde büyük bir değişiklik beklemememizi söylese de mevcut modelden daha ince ve daha hafif olmasını bekleyebiliriz.

Bu yeni PS5 tasarımının, Sony'nin şu ana kadar ürettiği tüm mevcut modellerin yerini alacağını da ekliyor. En sonuncusu bu ayın başlarında piyasaya sürülen önceki donanım revizyonları, büyük ölçüde ağırlık azaltma ve daha küçük bir soğutucunun tanıtımına odaklanmıştı.

Peki siz PS5'in sürekli yeni tasarımlarla karşımıza çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.