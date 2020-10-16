PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Açıklandı! PlayStation 5 Ne Kadar?

Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu. PlayStation 5 ne kadar? PS5 fiyatı nedir? PlayStation 5 Türkiye fiyatı hakkında merak edilenler haberimizde.

PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Duyuruldu: PlayStation 5 Ne Kadar?

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen PlayStation 5 Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. PS5 ne kadar? İşte PS5 fiyatı.

19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation 5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

PS5, AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli işlemciden gücünü alacak ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile gelecek. 16GB RAM'e sahip olacak olan PlayStation 5, yüksek hızlı SSD ile fark yaratacak.

PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle olağanüstü kapsama hissi yaşatıyor.