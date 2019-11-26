PlayStation 5 ve Project Scarlett'te NVMe SSD Kullanılabilir

Konsol üreticileri Microsoft ve Sony için yeni nesilde birçok farklı hedef olsa da birleştikleri ortak noktalardan bir tanesi yükleme sürelerini olabildiğince en aza indirgemek olacak. Japon teknoloji devi her ne kadar yeni nesil bir oyun olmasa da Marvel's Spider-Man için PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında yükleme süresi karşılaştırması yapmıştı. SSD etkeninin ne derece fark yarattığını da bu karşılaştırma sırasında görmüştük.

Yeni nesil açısından ise kafalarda büyük bir soru işareti var ve SSD kullanımının nasıl etki edeceğini merak ediyoruz. Ne derece başarılı olunacak?

PC Watch tarafından aktarılana göre, Samsung Tokyo şehrinde Samsung SSD Forum 2019 adıyla bir sunum gerçekleştirdi. Ürün Planlama Ekibi, Bellek Elektronikleri Bölümü Kıdemli Yönetim Müdürü Han Jinman şirketin depolama çözümlerinden bahsetti. Konuşma esnasında da PlayStation 5 ve Project Scarlett konsollarında bulunacak optimize edilmiş NVMe (Değişken Olmayan Bellek Aktarımı) SSD'lerin sistem açılış ve yükleme sürelerinin ne kadar azaltılacağına dair bir de slayt belirdi.

Bu slayta göre, sistem başlangıcı açısından HDD ile SATA SSD arasında yirmi saniyelik bir fark söz konusu iken optimize edilmiş NVMe SSD ile çok daha az sürdüğü görülüyor. Monster Hunter oyununun başlangıcında da benzer oranda farklılık dikkat çekiyor.

Jinman konuşması sırasında 2020 yılı içerisinde NVMe SSD'nin sadece bilgisayarlarda değil aynı zamanda oyun konsollarında da kullanılacağını söylerken, boyutları giderek artacak olan oyun içeriklerinin rahat bir şekilde oynanması için SSD'lerin kaçınılmaz olacağını da sözlerine ekliyor.

Şimdilik Sony ve Microsoft tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil. Japon teknoloji devinin ara ara PlayStation 5 ile ilgili ufak tefek bilgiler paylaşmasını göz önünde bulunduracak olursak, resmi açıklama için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz.

PlayStation 5 ve Project Scarlett, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaklar.