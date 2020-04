PlayStation 5 ve Xbox Series X Tanıtımları Mayıs Ayında Başlayabilir

Yeni nesil konsolların ayak sesleri iyiden iyiye yaklaşıyor. Önümüzdeki ay itibarıyla Microsoft ve Sony tanıtımlara başlayabilir gibi görünüyor.

Eğer bu sene COVID-19 salgını olmasaydı, hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X ile ilgili tüm detayları E3 2020 fuarında öğrenebilecektik. Bunlara yeni nesil PlayStation konsolunun tasarımı ve her iki platforma da çıkacak olan oyunlar da dahil. Ancak bildiğiniz gibi 9 - 11 Haziran 2020 tarihleri için planlanmış olan E3 2020 fuarı bütünüyle iptal edildi. Bu gelişme de Microsoft ve Sony ikilisinin planlarını tümüyle değiştirmiş gibi görünüyor.

Niko Partners bünyesinde çalışan Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile konsol üreticilerinin planladıkları duyuruları bir haftalık sürece sıkıştırmayacaklarını söyledi. Öyle ki bazıları daha önce ve bazıları da daha sonra olabilirmiş. Bununla birlikte, tam anlamıyla ilk konsol ve oyunlar ilgili gösterimin de çok daha erken olabileceğini de sözlerine eklemiş.

This is the one time I will actually add a caveat, for the last sentence in this case, as we are living through an unprecedented situation and this is the one time where external factors such as COVID-19 could actually change plans right at the last minute. But we'll see.