PlayStation 5 ve Xbox Series X, TGS 2020'de Oyuncularla Buluşacak

Tokyo Game Show fuarına daha bir hayli zaman var. Ancak ilk detaylar daha şimdiden paylaşıldı bile. Tokyo Game Show 2020 fuarında yeni nesil konsolları, 5G ve bulut oyunculuk gibi yeni teknolojileri görme fırsatımız olacak.

Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X, bildiğiniz gibi bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Her ne kadar Corona virüsünün yarattığı etkiden dolayı çıkış tarihlerinin ertelenebileceği söylenmiş olsa da şimdilik bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil.

Diğer yandan, Microsoft ve Sony cephesinin yeni nesil konsolları ne zaman tanıtacakları merak konusu olmaya devam ediyor. Henüz basın davetiyeleri de gönderilmediği için bir süre daha beklememiz gerekecek ama Tokyo Game Show 2020 fuarında yer alacaklarına göre, beklenen tanıtımların gerçekleştireceği zamana epey yakın olabiliriz.

Tokyo Game Show 2020 fuarını sunacak olan CESA (Bilgisayar Eğlence Tedarikçileri Derneği), yaptığı açıklama ile bu yılın fuarının temasını 'Gelecek Öncelikle Oyunculuğa Dokunuyor' olarak belirlemiş. Açıklama olarak ise "Yeni nesil oyun konsollarına yer vermesi ile TGS 2020, kesinlikle dünya genelinde çok daha fazla dikkat çekecek. Etkinlik, bulut oyunculuğun eksiksiz çıkışına ve 5G servislerinin ticari kullanımına başlanması gibi gelişmiş oyunculuk ortamına odaklanacak ve yeni platformların beraberinde getirecekleri emsalsiz oyun deneyimini destekleyecek." sözlerine yer verilmiş.

Yapılan açıklamalar ile 24 - 27 Eylül 2020 tarihleri arasında arasında düzenlenecek olan sıradaki Tokyo Game Show fuarının epey renkli geçeceği ortada. Bu elbette biz oyuncuları daha da sabırsızlandırıyor ve katılımın da önceki yıla göre çok daha fazla olacağının işaretini veriyor.