Analistler: PlayStation 5 vs Xbox Series X Savaşında Kazanan Şimdiden Belli

Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X ile karşılaşacağımız şu dönemlerde pek çok kişi bu iki oyun konsolunun arasında gidip geliyor. Oyuncular hangi ürünün daha iyi olduğu ile ilgili bazı soru işaretlerine sahip olsa da Piers Harding-Rolls, bu savaşın kazananının şimdiden belli olduğunu belirtmekte. Peki PlayStation 5 vs Xbox Series X rekabeti nasıl şekillenecek? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

PlayStation 5 vs Xbox Series X: Kazanan Kim Olacak?

Ampere Analysis bünyesinde görev alan Araştırma Direktörü Piers Harding-Rolls, paylaştığı yeni bir raporda her iki konsolun da 2020 senesi içerisinde gayet iyi satış performansı göstereceğini belirtiyor. Bu rapora göre PlayStation 5 bu sene içerisinde 4,6 milyon birim satacakken, Xbox Series X için bu tahmin 3,3 milyon birim dolaylarında geziniyor.

Buna karşın uzun vadede işler bir miktar değişiyor ve aradaki bu ufak fark, yerini daha büyük bir farka bırakıyor. Yine aynı rapora göre 2024 yılının sonunda PlayStation 5'in 66 milyon birim satması beklenirken, Xbox Series X için yapılan tahminler 37 milyon birim seviyesinde yer alıyor.

Uygun Fiyatlı Varyantlar Olacak

Açıklanan beklentilere bakıp önceki modellerin bu süre zarfında ulaştığı miktarları göz önüne aldığımızda oyun konsollarında yaşanan düşüş trendinin hızlı bir şekilde düşmeye devam edeceğini görebiliyoruz. Bu noktada daha çok oyuncuya ulaşmak isteyen Sony ve Microsoft, diskli sürümlere ek olarak disksiz sürümleri de satışa sunacak. Bu sayede daha uygun bir fiyat etiketine sahip modeller satışa sunulmuş olacak ve daha geniş bir kitleye hitap edebilmek mümkün olacak.