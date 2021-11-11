PlayStation 5 Yeni Oyun Çıktığında Kullanıcıları Bilgilendirecek

Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 için yeni bir yazılım güncellemesini kullanıma sundu ve bu güncelleme ile birlikte PS Store önemli bir işleve kavuştu. Bu kapsamda istek listesine eklenen oyunlar ön siparişe sunulduklarında ya da satışa çıktılarında kullanıcılara bildirim gönderilecek.

PlayStation 5 İstek Listesine Eklenen Oyunlar Çıktığında Kullanıcıları Bilgilendirecek

Söz konusu özellikten faydalanabilmek için PS Store içerisinde yer alan İstek Listesi Güncellemeleri isimli ayarı etkin hale getirmeniz gerekiyor. Aslında benzer bir sistem PlayStation 4 için de mevcuttu ancak buradaki fark, PlayStation 5'in bu güncellemeleri bildirmesi için mobil uygulamaya ihtiyaç duymamasında yatıyor.

Sony PlayStation 5 Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.5 GHz

3.5 GHz Ekran Kartı: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs

10.28 TFLOPs İşlem Birimi: 36 CUs

36 CUs Grafik Frekansı: 2.23 GHz

2.23 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn

448 GB / sn Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Depolama Kapasitesi: 825 GB

825 GB Depolama Türü: SSD

SSD Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn

5.5 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn

AMD Zen 2, yeni nesil konsollara özel olarak uyarlanan tamamen yeni bir işlemcidir. PS5’te yer alan bu işlemci sekiz çekirdekli bir yapıya sahip ve her bir çekirdek azami 3.5 GHz frekansta çalışabiliyor. Tıpkı işlemci gibi, grafik işlemci de yeni nesil konsol için özel olarak tasarlandı. AMD RDNA 2, otuz altı işlem birimine sahip bir grafik işlemci ve her bir birim, 2.23 GHz saat hızına sahip. Bu ekran kartının grafik işleme gücü ise 10.28 TFLOPs olarak açıklandı.

Sony PlayStation 5, Xbox Series X’in aksine, tekli bellek kurulumu ile geliyor. Burada 448 GB / s bant genişliğine olanak sunan 16 GB GDDR6 RAM ile karşı karşıyayız. PlayStation 5’te 825 GB kapasitesinde SSD depolama birimi yer alıyor ve bu depolama birimi, akıl almaz derecede hızlı. Bu birimin ham okuma hızı 5.5 GB / s iken, sıkıştırılmış okuma hızı 8.0 GB / s olarak açıklanıyor.