PlayStation Awards 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

İlki 1995 yılında düzenlenmiş olan PlayStation Awards için bu yıl Sony Interactive Entertainment Japan Asia tarafından PlayStation Awards 2019 ile yirmi beşincisi düzenlendi.

PlayStation Awards sisteminin farklı bir işleyişi var. Öyle ki ödüller organizasyona bağlı olarak büyük yapımların PlayStation versiyonlarının Japonya ve Asya bölgelerindeki satışlarına göre ve aşina olduğumuzdan farklı olarak Platin Ödül, Altın Ödül, PlayStation Network Ödülü, bu seneye özel olarak PlayStation 25. Yıl Dönümü Kullanıcıların Seçimi Ödülü, Playstation VR Ödülü ve Bağımsız Yapımlar ve Geliştirici Ödülü olmak üzere altı farklı kategoride veriliyor.

Bugün itibarıyla düzenlenen özel bir tören ile ödüller de sahiplerini buldular. Belirtilen kategorilerde ödül kazananların tam listesi ise şöyle:

Platin Ödül

Dijital ortam da dahil bir milyondan fazla dağıtımı olan oyunlar.

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

NieR: Automata (Square Enix / Platinum Games)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Altın Ödül

Dijital ortam da dahil beş yüz binden fazla dağıtımı olan oyunlar.

Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment)

Call of Duty: Black Ops IIII (Sony Interactive Entertainment / Activision / Treyarch)

Devil May Cry 5 (Capcom)

FIFA 19 (Electronic Arts)

FIFA 20 (Electronic Arts)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

Pro Evolution Soccer 2019 (Konami)

Resident Evil 2 (Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software)

PlayStation Network Ödülü

1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında çevrimiçi mağazadaki satışlar genelinde ilk üç sırayı alan oyunlar.

FIFA 19 (Electronic Arts)

Fortnite (Epic Games)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

PlayStation 25. Yıl Dönümü Kullanıcıların Seçimi Ödülü

Yirmi dört yılda PlayStation Awards kazanmış oyunlardan Japon ve Asyalı oyuncuların oylamasıyla belirlenen ilk beş sırayı alan oyunlar.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix / Orca)

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

The Last of Us Remastered (Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

NieR: Automata (Square Enix / Platinum Games)

Persona 5 (Atlus)

PlayStation VR Ödülü

1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında PlayStation VR platformunun satışlarına katkıda bulunan ilk üç oyun.

Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment)

Astro Bot: Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment / SIE Japan Studio)

Beat Saber (Beat Games)

Bağımsız Yapımlar ve Geliştirici Ödülü

1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında PlayStation markasının büyümesine katkıdan bulunan ilk üç yapım.