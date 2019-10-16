PlayStation Awards 2019 Tarihi Duyuruldu

Bu yılın sonunda oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği The Game Awards 2019 gerçekleşecek, ancak ödüllerin dağıtılacağı tek etkinlik bu değil. Japonya ve Asya bölgesinde düzenlenecek olan PlayStation Awards 2019 da bu alandaki en önemli ödüllerden birisi olarak öne çıkıyor. Sony Interactive Entertainment Japan Asia, bu yıl düzenlenecek olan şovun 3 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

PlayStation Awards ilk olarak 1995 yılında düzenlenmişti. Sonrasında ise gelenek olarak her yıl gerçekleştirildi. Yapı olarak The Game Awards şovundan farklılık gösteriyor. Öyle ki, ödüller büyük yapımların PlayStation versiyonlarının Japonya ve Asya bölgesindeki satışlarına göre veriliyor ve aşina olduğumuz kategorilendirmenin dışında bir kategorilendirmesi var: Platin Ödül, Altın Ödül, PlayStation Network Ödülü, PlayStation 25. Yıl Dönümü Kullanıcıların Seçimi Ödülü, Playstation VR Ödülü ve Bağımsız Yapımlar ve Geliştirici Ödülü olmak üzere altı farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Platin Ödül: İndirme miktarı dahil dağıtımı bir milyon kopyanın üzerinde olan oyunlara veriliyor.

İndirme miktarı dahil dağıtımı bir milyon kopyanın üzerinde olan oyunlara veriliyor. Altın Ödül: İndirme miktarı dahil dağıtımı beş yüz bin kopyanın üzerinde olan oyunlara veriliyor.

İndirme miktarı dahil dağıtımı beş yüz bin kopyanın üzerinde olan oyunlara veriliyor. PlayStation Network Ödülü: 1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında çevrimiçi mağazadaki satışlar genelinde ilk üç sırayı alan oyunlara veriliyor.

1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında çevrimiçi mağazadaki satışlar genelinde ilk üç sırayı alan oyunlara veriliyor. PlayStation 25. Yıl Dönümü Kullanıcıların Seçimi Ödülü: Geride kalan yirmi dört yılda PlayStation Awards ödülü alan oyunlardan, Japon ve Asyalı oyuncular tarafından yapılacak olan oylama ile ilk beş sırada yer alan oyunlara veriliyor.

Geride kalan yirmi dört yılda PlayStation Awards ödülü alan oyunlardan, Japon ve Asyalı oyuncular tarafından yapılacak olan oylama ile ilk beş sırada yer alan oyunlara veriliyor. Playstation VR Ödülü: 1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında PlayStation VR platformunun satışlarına katkıda bulunan ilk üç oyuna veriliyor. Ancak geçtiğimiz senenin kazananları hariç tutulacak.

1 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında PlayStation VR platformunun satışlarına katkıda bulunan ilk üç oyuna veriliyor. Ancak geçtiğimiz senenin kazananları hariç tutulacak. Bağımsız Yapımlar ve Geliştirici Ödülü: PlayStation markasının büyümesine katkıdan bulunan ilk üç yapıma veriliyor. Aynı PlayStation VR Ödülü'nde olduğu gibi bunda da geçtiğimiz senenin kazananları hariç tutulacak.

3 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak olan ödül törenini YouTube üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.