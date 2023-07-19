Yaprak Dökümü Devam Ediyor: Bir Oyun Daha PlayStation'a Veda Etti!

İlk olarak 2009 yılında PlayStation 3 için kullanıma sunulan oyun Sony'nin PlayStation Plus kütüphanesinden çıkardığı son oyun oldu. Dünyaca ünlü aksiyon oyununun bu ayın ortasında uygulamaya veda etmesi bekleniyor.

Yakuza PlayStation'a Veda Etti

Yakuza 2006 yılında çıkardığı ilk oyunu Yakuza Kiwami’den sonra oyunseverlerden almış olduğu olumlu geri dönüşler neticesinde diğer serilerini de çıkartmıştı. Özellikle Japonya'da çok sevilen oyun kısa sürede diğer ülkelerde de oynanmaya başlanmıştı.

Buna ek olarak Sony, 15 Ağustos'ta kullanımdan kaldıracağı 'Son Oynama Şansı' adını verdiği koleksiyona 10 oyun daha ekledi.

Gelişen oyun teknolojilerine ayak uyduramayan Yakuza, aktif kullanıcı sayısında oldukça yüksek düşüşler yaşandı. Bundan hareketle Sony, yeni oyunlara yer açmak için Yakuza ile olan birlikteliğine son verdi.

Sony, Yakuza oyunun yanında birçok oyununda fişine çekti. İşte o oyunlar;

Nidhogg

DCL - Oyun

Ekip 2

Sınır Bölgeleri 3

Yakuza Kiwami

Carmageddon: Maksimum Hasar

Yakuza Kiwami 2

8-bit Ordular

Yakuza 0

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