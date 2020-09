Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 kullanıcıları için yeni bir indirim kampanyasını daha devreye soktu. PlayStation Bir Neslin Oyunları kampanyası başladı. Detaylar haberimizde.

Bu aralar bir PlayStation mağazası indirim kampanyasından diğerine koşuyoruz desek, son derece doğru bir deyim olur. Malumunuz son dönemde oyun fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar karşısında mağazadaki aktifliği korumak isteyen Japon teknoloji devi, oyuncuların karşısında ardı ardına yeni fırsatlar ile çıkıyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde başlayan Büyük Japon Oyunları, 8 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Eğer bu kampanyada aradığınızı bulamamışsanız, bugün itibarıyla Bir Neslin Oyunları adıyla yeni bir tanesinin devreye sokulduğunun haberini verelim.

PlayStation Bir Neslin Oyunları Kampanyası, Önemli İndirimler Sunuyor

Bugün itibarıyla başlayan yeni indirim kampanyası, 14 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Yani önünüzde iki haftalık bir süreç var. Buradan göz atabileceğiniz sayfada, daha önceden de indirime girmiş olan oyunların yine karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Mesela The Witcher 3: Wild Hunt, Star Wars Jedi: Fallen Order, Far Cry 5, Far Cry: New Dawn, A Way Out, Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Borderlands 3, L.A. Noire, Metal Gear Solid V: The Definitive Exprience, Sniper Elite V2 Remastered, Blasphemous ve The Gods Among Us Ultimate Edition, bunların arasında dikkat çekenler oluyor. Yani öncekileri kaçırmışsanız karşınızda bir fırsat daha var.

Bunların dışında, özel sürümü ile Ghost of Tsushima ve Disintegration gibi ilk defa indirime giren oyunları da görebiliyoruz. Ancak Ghost of Tsushima ve Deluxe sürümünün zamlanma öncesindeki değerinin çok az aşağısına inmiş olduğu dikkat çekiyor.

70 TL'den Ucuz Oyunlar Fırsatını Kaçırmayın

Son olarak, PlayStation mağazasında 70 TL’den Ucuzu Oyunlar adıyla bir başka fırsatın da sizleri beklediğini söylemeden geçmeyelim. Assassin’s Creed Origins, DiRT Rally 2.0, Sniper Elite 3, Limbo, Uncharted: Kayıp Miras ve Last Day of June gibi indirimleriyle dikkat çeken oyunların olduğu indirim kampanyası sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Sizce PlayStation mağazasındaki yeni indirimler nasıl? Dikkatinizi çeken bir şeyler bulabildiniz mi? Almayı istediğiniz oyun indirime girmiş mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!