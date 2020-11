PlayStation Black Friday İndirimleri Başladı

PlayStation mağazasında yeni bir indirim dönemi daha başladı. Sony Interactive Entertainment, oyunculara kütüphanelerine yeni oyunlar eklemeleri için yeni bir fırsat daha sunuyor. PlayStation Black Friday indirimleri başladı. Detaylar haberimizde.

Black Friday, 1952 yılında Birleşik Devletler genelinde Şükran Günü sonrasında ve Kasım ayının dördüncü Perşembe gününde kutlanıyor ve Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak sayılıyor. Geleneksel olarak her sene kutlanan Black Friday kapsamında, gerek dijital gerekse de fiziksel mağazalarda çeşitli indirimler uygulanıyor. Bu indirim dönemi, bugün itibarıyla PlayStation mağazası üzerinde başladı.

PlayStation Black Friday İndirimleri Detayları

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona erecek olan ve % 7 ile 80 oranında indirim sağlayan Black Friday kampanyasının sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Kendi içerisinde en çok satanlar, çok oyunculu oyunlar ve seçili oyunların PlayStation 5 versiyonlarının dahil edildiği üç kategoriye ayrılan indirim kampanyasında yelpazenin çok geniş olduğunu söyleyelim. Eğer The Last of Us Part II için fırsat kolluyorsanız da şimdilik en uygun fırsat olduğunu söyleyelim. Öyle ki fiyatı 499 TL yerine 284.43 TL. Bu oyunun dışında fiyatı ile tercih edilebilecek oyunlar ise şu şekilde:

A Plague Tale: Innocence

ARK: Survival Evolved

Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition

Battlefield V Definitive Sürüm

Borderlands 3

Dark Souls: Remastered

DOOM Eternal

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü

God of War

HITMAN 2 - Gold Edition

Mafia: Definitive Edition

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Minecraft Dungeons Hero Edition

Need for Speed Heat Deluxe Edition

Raccoon City Edition

Saints Row: The Third Remastered

STAR WARS Jedi: Fallen Order

The Outer Worlds

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Ultimate Edition

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu Dijital Sürüm

Wolfenstein: Youngblood - Deluxe Edition

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Arizona Sunshine, TT Isle of Man 2 ve Warface ile ilgili satın alımlarınızda ekstra indirim hakkınız olacak. Eğer aktif bir aboneliğiniz yoksa da, almak veya halihazırdakini uzatmak için oldukça uygun bir fırsat olabilir. Öyle ki senelik PlayStation Plus aboneliği % 25 indirim ile 180 TL karşılığında alınabiliyor.

Son olarak, Black Friday dışındaki 90 TL Altındaki Oyunlar kampanyasına da göz atmayı unutmayın.