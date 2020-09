PlayStation Büyük Japon Oyunları İndirimleri Başladı

Eğer Japon geliştiricilerin ellerinden çıkmış oyunlar ilginizi çekiyorsa, en yakın zamanda PlayStation mağazasına uğrayın. PlayStation Büyük Japon Oyunları indirimleri başladı. Detaylar haberimizde.

PlayStation mağazasında yakın bir süre önce üç yeni indirim kampanyası başlamıştı. Bunlardan bir tanesi PlayStation VR oyunlarına odaklıyken, diğer ikisi ise PlayStation Plus aboneleri için büyük avantaj sağlayan İki Kat İndirim ve 90 TL'den Ucuz Oyunlar idi. Eğer bu iki kampanyada aradığınızı bulamamışsanız, yeni başlayan indirim kampanyası beklediğiniz olabilir.

PlayStation Büyük Japon İndirimleri Neler Sunuyor?

Bugün itibarıyla başlayan ve % 50’ye varan indirim fırsatı sunan Büyük Japon Oyunları, 8 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 10:00 sıralarında sona erecek. Buradan göz atabileceğiniz sayfada, bir hayli geniş bir yelpaze sizi bekliyor. Mesela Judgment, Tekken 7, Nioh 2, Final Fantasy, Yakuza, Kingdom Hearts ve Resident Evil oyunları, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Left Alive, Mega Man 11 ve Vanquish dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Bunların dışında NieR: Automata Game of the YoRHa Edition, Devil May Cry HD Collection and 4SE Bundle, Code Vein Deluxe Edition, Bayonette and Vanquish 10th Anniversary Bundle, Final Fantasy XV Royal Edition, Nioh 2 Dijital Deluxe Sürümü, Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition ve Kingdom Hearts Tümü Bir Arada Paket de tercih edilebileceklerden diyebiliriz.