PlayStation Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı

PlayStation Cadılar Bayramı indirimleri başladı. PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 platformlarını kapsayan kampanyada, onlarca oyun, indirilebilir içerik ve paket, uygun fiyatlara inmiş durumda. Detaylar haberimizde.

Geleneksel olarak her yıl kutlanan Hallowen yani Cadılar Bayramı için beklenen gün yaklaşıyor. Her senenin 31 Ekim tarihinde Cadılar Bayramı kutlanıyor. Pagan ve Hristiyan kökleri olmasına rağmen artık dünya genelinde kutlanan bu güne özel olarak, PlayStation mağazasında da iki hafta kadar süren indirim dönemi oluyor. Bu senenin Cadılar Bayramı indirim kampanyası da Sony Interactive Entertainment tarafından başlatıldı.

Bugün itibarıyla başlamış olan indirim kampanyası, 3 Kasım 2020 tarihinde son bulacak ve bu süreçte de seçili oyunlar % 70’e varan indirimler ile oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda.

PlayStation Cadılar Bayramı İndirimleri Neler Sunuyor?

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında, listede gerilim ve korku türünde oyunlar tahmin edebileceğiniz üzere ön planda yer alıyorlar ama bu iki türün dışında kalan oyunlara da denk geldiğimiz oluyor. Mesela Deluxe sürümleri ile Days Gone, Death Stranding, DOOM Eternal, Fallout 76, Dragon Age: Inquisition ve MediEvil oyunları, Resident Evil oyunları ile ilgili özel paketler, Alien: Isolation - The Collection, Game of the Year Edition sürümleri ile Fallout 4 ve The Witcher III: Wild Hunt, For Honor, Devil May Cry 5, Watch Dogs 2 - Gold Edition, The Evil Within 2, Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint ve Zombie Army 4: Dead War oyunları, indirimleri ile dikkat çekiyorlar. Ayrıca For Honor, Bloodborne ve Nioh oyunlarının indirilebilir içeriklerinde de dikkat çekici olabilecek indirimler de söz konusu.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise, Mortal Shell, Project Warlock ve Cinders oyunlarında da ekstradan indirim hakkı elde edebiliyorsunuz.

90 TL’den Ucuz Oyunlar Fırsatını da Kaçırmayın

Cadılar Bayramı indirim kampanyasının haricinde, yine bugün başlamış olan 90 TL’den Ucuz Oyunlar da sizi bekliyor. Buradan göz atabileceğiniz kampanya sayfasında, The Crew 2, Far Cry 3 Classic Edition, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Concrete Genie, Unravel Two, Deus Ex: Mankind Divided, NBA 2K Playgrounds 2, Gravel ve Don’t Knock Twice göze çarpan oyunlar arasında yer alıyor.