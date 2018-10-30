PlayStation Classic'te Oynanabilecek Oyunlar Belli Oldu

Sony, eylül ayında yaptığı açıklamayla birlikte PlayStation 1'in kendisinin ve bazı oyunlarının, PlayStation Classic olarak tekrar piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. PS1’in daha küçük ve ucuz hali olarak tanıtılan PlayStation Classic, nostalji yapmak isteyen kullanıcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyordu. Bugün yapılan bir başka açıklamayla PlayStation Classic’te oynanabilecek oyunlar listesi resmi olarak paylaşıldı.

Geçtiğimiz sene beklenmedik bir çıkış yapan Nintendo, NES isimli konsolunu, içinde 20 oyunla tekrar piyasaya sürmüştü. Orijinal konsola göre boyut olarak oldukça küçük olan yeni NES, deyim yerindeyse yok satmış, insanlar sıralarda birbirlerini ezmişlerdi. Bunu gören Sony, geçtiğimiz ay PlayStation Classic adını verdiği, PS1 replikasını tanıtmıştı.

Orijinal PlayStation 1’in boyut olarak küçültülmüş hali olan PlayStation Classic’in içerisinde 20 oyunla geleceği ve başka oyunların cihaza yüklenemeyeceği dile getirilmişti. Bugün yapılan yeni açıklamayla cihazın içinde gelecek oyunların tamamı belli oldu. Final Fantası VII, Grand Theft Auto ve Metal Gear Solid gibi harika oyunları barındıran listenin tamamıysa hemen aşağıdaki gibi oldu.

PlayStation Classic oyunları