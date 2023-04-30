Sony Zararda Mı? PlayStation Daha Az Oyun Satıyor

Günümüzde milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelen oyun sektörü, her geçen gün daha fazla kullanıcıyı bünyesine katmaya devam ediyor. Ancak yakın zamanda Sony tarafından paylaşılan istatistiklere göre oyuncular, yüksek fiyatlardan memnun değil.

Yeni yapılan araştırma, PS5 özelinde 70 dolarlık fiyat etiketine sahip oyunların diğer oyunlara kıyasla daha az sattığını ortaya koydu.

Az Satışa Rağmen Sony Zarar Etmiyor

Son yıllarda AAA oyunların büyük bir çoğunluğu, 70 dolar fiyat etiketiyle PlayStation mağazasında satışa çıkıyor. Steam ve Epic Games gibi alternatiflere kıyasla daha yüksek bir fiyat etikenin asıl nedeni ise konsol üreticilerinin ana kaynağının oyun satışları olması.

Günümüzde Sony ve Microsoft donanımları satarken aslında zararına satış yapıyor. Ancak iş oyun satışlarından alınan pay noktasına geldiğinde ise firmalar büyük kârlar elde edebiliyor. Yapılan araştırmaya göre son yıllarda PS4 ve PS5 satışlarında gelen rekorların yanında oyun satışlarında da en yüksek kârlara ulaşılmasına rağmen oyuncular, bir önceki yıllara kıyasla daha az oyun satın alıyor.

Sony'nin yönetim brifingi sonucu çıkan veri, 2022 yılı mali verilerine göre PlayStation Store üzerindeki üçüncü taraf oyunların satışında 38,6 milyon kopya daha az satış gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak bu durum, direkt olarak Sony'nin zarar ettiğini göstermiyor.

Oyuncular daha az oyun satın almasına rağmen son çıkan oyunları satın alma konusunda oldukça hevesli. Market analizi, 70 dolarlık yüksek fiyata rağmen oyuncuların beklediği oyun için diğer oyunları almaktan vazgeçtiğini gösteriyor. Bu sayede düşük satış rakamlarına rağmen Sony hala kâr elde etmeye devam edebiliyor.

Verilerin oyuncuları ilgilendiren kısmı ise zamların kapıda olması ihtimali. Eğer Sony yüksek fiyatlı oyunlardan hala kazanç sağlayabildiği konusunda ikna olursa daha fazla kâr elde etmek için oyun fiyatlarına zam yapabilir.