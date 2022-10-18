PlayStation DualSense Edge'in Fiyatı Belli Oldu

PlayStation 5, ilk duyurulduğunda oyun kumandası ile büyük dikkat çekmişti. Aktif tetikleme ile yepyeni teknolojilerin kullanıldığı DualSense, çoğu kullanıcıdan tam not aldı. Fakat piyasada DualSense'in özelliklerini tam anlamıyla kullanabilen oyun bulunmaması, PS 5'in en hayal kırıklığı yaratan yönü olmuştu.

Xbox Elite oyun kumandasına bir rakip olarak yeni bir DualSense tasarlayan Sony'nin yakın zamanda ürününü piyasaya sunması bekleniyordu. Çoğu özellik bakımından orijinal modelden ayrılan DualSense Edge adındaki oyun kumandasının fiyatı bugün belli oldu.

DualSense Edge Fiyatı ve Özellikleri

DualSense oyun kumandasının sunduğu ayrıcalıkların yanında oyuncular için birçok özelleştirme barındıran DualSense Edge, profesyonellerin tercihi olacak gibi duruyor. Oyun kumandasının analog kontrolcüleri değiştirilebiliyor. Ayrıca paket içeriğinde kullanıcılara özelleştirilebilen ekstra butonlar da sunulacak. Bu butonlar kumandanın arkasında yer alacak. Ön tarafta, analog kontrolcülerin hemen altında yer alan fonksiyon tuşlarına ses azaltma ve artırma gibi çeşitli kısayollar eklenebilecek.

R2 ve L2 tuşlarında da sertlik hassasiyeti basit bir mekanizma sayesinde özelleştirilebilecek. Öte yandan DualSense Edge'in bir önceki cihaza kıyasla çok daha iyi bir tutuş hissiyatına sahip olacağı da gelen iddialar arasında.

Bugün DualSense Edge hakkında bir tanıtım videosu yayınlayan Sony, aynı zamanda cihazın ilk fiyatını da açıkladı. 200 dolardan satışa sunulacak olan DualSense Edge sınırlı sayıda üretilecek. Ön siparişler 26 Ocak 2023 tarihinde açılacak.