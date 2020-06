PlayStation Mağazasında Eski Oyunlar İndirime Girdi

PlayStation mağazasında eski oyunlar için yeni bir indirim kampanyası daha başladı. Remastered ve Retro Oyunlar! indirim kampanyasına göz atmayı unutmayın.

PlayStation mağazası içerik olan oldukça geniş bir mağaza ve her türden kitleye hitap eden oyunlar bulabilmek mümkün oluyor. Mesela HD Remastered versiyonları veya sil baştan yapımları, çok fazla çeşit sunulamasa da PlayStation ve PlayStation 2 dönemindekileri veya çok daha eski oyunları bulabilmek mümkün oluyor. Haliyle bu türden oyunlar için özel indirim dönemleri de oluyor. Bu haberimizde de olduğu gibi.

Remastered ve Retro Oyunlar! adı altında başlamış olan yeni indirim kampanyası, bugünden itibaren 2 Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, oldukça fazla seçeneğinizin olduğunu söylemek gerek.

Remastered ve Retro Oyunlar Kampanyasında Neler Var?

Genel olarak baktığımızda, Dark Souls: Remastered, Crash Bandicoot, N. Sane Trilogy, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Metro ve Resident Evil oyunları, Hitman HD Enhanced Collection, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Grand Theft Auto: The Trilogy, Devil May Cry HD Collection and 4SE Bundle, Shadow of the Colossus ve Rockstar Games PS2 Klasikler Paketi, indirimli fiyatı ile dikkat çekiyor.

Bunların yanı sıra, eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak X: Combat Racing, Jak II: Renegade ve Jak 3 oyunlarında ekstradan indirim hakkı kazanmış olacaksınız.

Yeni indirim kampanyası sizce nasıl? Almayı istediğiniz oyun indirime girmiş mi veya kendinize göre bir oyun bulabildiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.