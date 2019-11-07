PlayStation Festival Etkinliğinden Yeni Death Stranding Görüntüleri

Sony Interactive Entertainment yakın bir zaman önce Sapporo (Japonya) şehrinde bir PlayStation Festival etkinliği düzenledi. Birçok oyunun yer aldığı etkinlik sırasında, Death Stranding için de bir sahne gösterimi yapıldı. Ancak işin ilginç yanı şu ki, sahne gösterimi sırasında Hideo Kojima yok. En sonda bunun için üzgün olduğunu belirten Kojima, neden katılımda orada bulunamadığına dair herhangi bir de şey söylememiş.

Dengeki PlayStation Editorial Department ve Famitsu Editorial Department'tan katılımcıların bulunduğu sahne gösteriminden alınan bir saat civarındaki video sırasında oyun ile ilgili birçok şey görebilmek mümkün oluyor. Envanter ekranı, araç ve ekipman kullanımlarının yanı sıra Fragile (Lea Seydoux), Cliff (Mads Mikkelsen) ve Bridget (Lindsay Wagner) karakterlerinin ve baş düşmanlarımızdan olan Homo Demens örgütünün adamlarıyla yaptığımız çatışmalar ayrıca doğaüstü yaratıklar da videoda karşımıza çıkıyor.

Keyifli seyirler dileriz!

Death Stranding konusu

Hikayesi yakın gelecekte geçiyor ve Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.