PlayStation Gran Turismo 7'yi Rusya'da Satıştan Kaldırdı!

Sony, PlayStation'ın gişe rekorları kıran yeni yarış oyunu Gran Turismo 7'yi sessizce Rusya'da satıştan kaldırdı. Gran Turismo 7 dün dünya çapında piyasaya sürüldü ancak şu anda Rusya PlayStation Store'dan satın alınamıyor. Oyunu Rusya'da satmama kararının dün gece PlayStation tarafından alındığı bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar!

Gran Turismo 7 Rusya'da Satıştan Kaldırıldı

Sony, oyunun satıştan kaldırıldığını henüz resmi olarak açıklamadı ve basının bu konu hakkında gönderdiği maillere henüz yanıt vermedi. GT7'nin Rusya mağaza sayfası artık şu metni gösteriyor: "Yayın tarihi onay bekliyor." Bu hamle, Ukrayna'nın PlayStation ve Xbox'a Rus pazarlarını desteklemeyi bırakması yönünde yaptığı baskının ardından geldi.

GT7, Rusya'nın Ukrayna işgaline başlamasından bu yana yayınlanan ilk büyük oyunlardan biri. Sony'nin film dağıtım kolu, daha önce, 24 Mart'ta çıkacak olan Spider-Man spin-off filmi Morbius da dahil olmak üzere Rusya'daki sinema gösterimlerini duraklatacağını duyurmuştu. Bu noktadan sonra başka hangi firmadan Rusya'ya yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

Son olarak dün, Cyberpunk ve The Witcher geliştiricisi CD Projekt, PC oyunları mağazası GOG.com aracılığıyla Rusya ve müttefiki Belarus'tan yapılan tüm satın alımları engelleyeceğini ve bunu yapan ilk oyun satış platformu olduğunu belirtti.

Gran Turismo Hakkında

İster bir turnuva yarışçısı olun, ister bir koleksiyoncu, modifikasyon ustası, tasarımcı ya da fotoğrafçı; hayranların severek oynadığı GT Senaryo, Arcade ve Sürüş Okulu gibi muhteşem oyun modlarıyla çizginizi bulun. Efsanevi GT Simülasyon Modu’nun geri dönüşüyle yeni otomobiller ve mücadeleler açarak otomobil alın, modifiye edin, satın ve şöhretinize şöhret katın. Ve başkalarıyla kapışmayı seviyorsanız, becerilerinizi geliştirin ve GT Sport Modunda yarışın.

Gran Turismo 7, ilk andan itibaren erişime açık olan Brand Central ve İkinci El Otomobil Satıcısı’ndaki 420’den fazla otomobille hem şık klasikleri ve hem de son model süper otomobilleri eşsiz detaylarla siz oyunculara sunuyor. Dinamik hava koşullarına sahip, aralarında GT tarihinin klasik parkurlarının da bulunduğu 90’ın üstünde pistte her otomobil farklı bir sürüş tecrübesi ve hissi sunuyor.

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