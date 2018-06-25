PlayStation Hits ile Büyük İndirimler Geliyor!

Sony, PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Bugün yapılan duyuruda, PlayStation Hits kampanyalarıyla birlikte birçok başarılı oyunun 59,99 Türk Lirası karşılığında satılmaya başlanacağı söylendi.

Yaşanan döviz kuru artışlarından sonra birçok yeni oyunun 350 liranın üzerinde satışa çıkmaya hazırlandığı PlayStation Store’da, PlayStation 4 oyuncularını bir nebze olsun rahatlatacak, yeni bir kampanya duyuruldu. PlayStation Hits adı verilen kampanyada, bugüne kadar PS4 üzerinde çok satmış birçok oyunun yer alacağı ve oyunların 59,90TL fiyatla satılacağı belirtildi.

18 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya koyulacak olan yeni indirimlerin hangi oyunlar için geçerli olacağı da açıklanırken, ilerleyen günlerde listeye yeni oyunların girebileceği dile getirildi. PlayStation Hits ile birlikte PlayStation Store ve mağazalarda indirim alacak oyunların listesiyse şöyle oldu: