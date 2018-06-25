PlayStation Hits ile Büyük İndirimler Geliyor!

Sony, PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek bir açıklama yaptı. Bugün yapılan duyuruda, PlayStation Hits kampanyalarıyla birlikte birçok başarılı oyunun 59,99 Türk Lirası karşılığında satılmaya başlanacağı söylendi.
Yaşanan döviz kuru artışlarından sonra birçok yeni oyunun 350 liranın üzerinde satışa çıkmaya hazırlandığı PlayStation Store’da, PlayStation 4 oyuncularını bir nebze olsun rahatlatacak, yeni bir kampanya duyuruldu. PlayStation Hits adı verilen kampanyada, bugüne kadar PS4 üzerinde çok satmış birçok oyunun yer alacağı ve oyunların 59,90TL fiyatla satılacağı belirtildi.
18 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya koyulacak olan yeni indirimlerin hangi oyunlar için geçerli olacağı da açıklanırken, ilerleyen günlerde listeye yeni oyunların girebileceği dile getirildi. PlayStation Hits ile birlikte PlayStation Store ve mağazalarda indirim alacak oyunların listesiyse şöyle oldu:
- Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
- LittleBigPlanet™ 3
- DRIVECLUB™
- Ratchet &Clank™
- Killzone™ Shadow Fall
- Bloodborne
- inFAMOUS: Second Son™
- The Last of Us™ Remastered
- Project CARS™
- Dragon Ball® XENOVERSE
- DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
- Watch_Dogs
- Assassin's Creed® IV Black Flag™
- Rayman® Legends
- Mortal Kombat X
- Batman™: Arkham Knight
- Middle-Earth™: Shadow of Mordor™
- Need For Speed™
- Need For Speed™ Rivals
- EA SPORTS™ UFC® 2
- Yakuza 0
- Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair
- DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition
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