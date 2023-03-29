PlayStation İlkbahar İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!
İlkbahar indirim dönemine nihayet girdik ve PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren indirimler an itibariyle başladı. İşte detaylar!
Yavaş yavaş bahar indirimleri dönemi başladı, öyle ki geçtiğimiz haftalarda Steam'de de gerçekleşmişti. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlattığı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor. Oyun alanında da Steam, Playstore ve Xbox indirimlerinin yanı sıra PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren PlayStation bahar indirimleri başlıyor.
Yeni ve popüler pek çok oyunun indirime girdiği bahar indirimlerinde sayısız oyuna uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün.
İndirimlerde sevilen futbol serisi FIFA'nın en yeni oyunu FIFA 23'ün 320,00 TL'ye düştüğünü görüyoruz. PlayStation'un önemli markalarından The Last of Us Part I de %25'lik indirimle 599,25 TL'ye düşmüş durumda. Çıkışıyla eleştiriler görse de son dönemde olumlu yorumlar alan Gotham Knighs da 359,60 TL fiyatla satın alınabiliyor.
İndirimdeki oyunların pek çoğu PlayStation Plus abonelerine sunulan oyunları kapsıyor olsa da abone olmayan ve oyunu ayrı olarak almak isteyen kullanıcılar için bu indirimler kaçınılmaz fırsatlar sunuyor. Özellikle de yazdan önceki son büyük indirim olduğu varsayıldığında, almayı planladığınız bir oyun varsa bu fırsatları kaçırmamalısınız.
PlayStation Bahar İndirimlerinde Dikkat Çeken Oyunlar
- EA SPORTS FIFA 23 -
700,00 TLyerine 320,00 TL
- NBA 2K23 -
749,00 TLyerine 494,34 TL
- The Last of Us Part I -
799,00 TLyerine 599,25 TL
- Horizon Forbidden West -
799,00 TLyerine 495,38 TL
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales -
459,00 TLyerine 229,50 TL
- Gotham Knights -
899,00 TLyerine 359,60 TL
- Need for Speed Unbound -
1.400,00 TLyerine 700,00 TL
- Grand Theft Auto V -
439,00 TLyerine 219,50 TL
- Dying Light 2 Stay Human -
469,00 TLyerine 234,50 TL
- Stray -
259,00 TLyerine 207,20 TL
- Red Dead Redemption 2 -
469,00 TLyerine 154,77 TL
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