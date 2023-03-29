PlayStation İlkbahar İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

İlkbahar indirim dönemine nihayet girdik ve PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren indirimler an itibariyle başladı. İşte detaylar!

PlayStation İlkbahar İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Yavaş yavaş bahar indirimleri dönemi başladı, öyle ki geçtiğimiz haftalarda Steam'de de gerçekleşmişti. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlattığı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor. Oyun alanında da Steam, Playstore ve Xbox indirimlerinin yanı sıra PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren PlayStation bahar indirimleri başlıyor.

Yeni ve popüler pek çok oyunun indirime girdiği bahar indirimlerinde sayısız oyuna uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün.

PlayStation İlkbahar İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

İndirimlerde sevilen futbol serisi FIFA'nın en yeni oyunu FIFA 23'ün 320,00 TL'ye düştüğünü görüyoruz. PlayStation'un önemli markalarından The Last of Us Part I de %25'lik indirimle 599,25 TL'ye düşmüş durumda. Çıkışıyla eleştiriler görse de son dönemde olumlu yorumlar alan Gotham Knighs da 359,60 TL fiyatla satın alınabiliyor.

İndirimdeki oyunların pek çoğu PlayStation Plus abonelerine sunulan oyunları kapsıyor olsa da abone olmayan ve oyunu ayrı olarak almak isteyen kullanıcılar için bu indirimler kaçınılmaz fırsatlar sunuyor. Özellikle de yazdan önceki son büyük indirim olduğu varsayıldığında, almayı planladığınız bir oyun varsa bu fırsatları kaçırmamalısınız.

PlayStation İlkbahar İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler!

PlayStation Bahar İndirimlerinde Dikkat Çeken Oyunlar

  • EA SPORTS FIFA 23 - 700,00 TL yerine 320,00 TL
  • NBA 2K23 - 749,00 TL yerine 494,34 TL
  • The Last of Us Part I - 799,00 TL yerine 599,25 TL
  • Horizon Forbidden West - 799,00 TL yerine 495,38 TL
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 459,00 TL yerine 229,50 TL
  • Gotham Knights - 899,00 TL yerine 359,60 TL
  • Need for Speed Unbound - 1.400,00 TL yerine 700,00 TL
  • Grand Theft Auto V - 439,00 TL yerine 219,50 TL
  • Dying Light 2 Stay Human - 469,00 TL yerine 234,50 TL
  • Stray - 259,00 TL yerine 207,20 TL
  • Red Dead Redemption 2 - 469,00 TL yerine 154,77 TL

Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun
OYUN

Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun

Playstation Plus ülkemizde ve pek çok yerde kullanıma açıldı. Xbox Game Pass benzeri bir hizmet olan bu sistem oyuncular tarafından genellikle hoş karşılandı.

PlayStation Oyunları Bilgisayarda Nasıl Oynanır?
OYUN

PlayStation Oyunları Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama işleminin nasıl yapılacağını merak eden oyuncular için detaylı bir rehber hazırladık.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER