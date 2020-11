Sony Interactive Entertainment, kullanıcılara fırsat üstüne fırsat sunmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla PlayStation İndirimler Gezegeni kampanyası başladı. Buna ek olarak daha kısa sürece Hafta Sonu Teklifi ve 70 TL Altındaki Oyunlar adıyla iki kampanya daha bulunuyor. Haliyle birden fazla alternatifiniz bulunuyor. Bu kampanyalara ait detayları haberimizde bulabilirsiniz.

PlayStation İndirimler Gezegeni Kampanyası Detayları

Bugün itibarıyla başlamış olan PlayStation İndirimler Gezegeni, 21 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek. % 15 ile % 85 arasında değişen tasarruflar sunan olan bu indirim kampanyası her ne kadar öncekiler kadar geniş bir yelpaze sunmuyor olsa da, göz atmanızda fayda olduğunuz söyleyebiliriz. Belki istediğiniz bir oyun veya oyunların fiyatlarında düşüşler yaşanmış olabilir. Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya baktığımız zaman, Red Dead Redemption 2, Sekiro: Shadows Die Twice, The Sims 4 Deluxe Party Edition, özel sürümü ile Tekken 7, Sniper Elite 4 , Zombie Army 4: Dead War, Strange Brigade ve Hunting Simulator 2 oyunları, Sniper Elite V2 Remastered, Meta Gear Solid V: The Definitive Experience, Middle-Earth, Shadow of War, Resident Evil oyunları, Bioshock: The Collection, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, Life is Strange 2 ki bölümlerini bağımsız olarak almak da mümkün oluyor. Bunlara ek olarak, seçili oyunların indirilebilir içerikleri de indirime girmiş durumdalar.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Imperium ve Complete sürümleri ile Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, standart, Magnus ve Deluxe sürümleri ile Warhammer: Chaosbane, Warhammer Pack: Hack and Slash, standart ve Deluxe sürümü ve Drive With Style içeriği ile Overpass, Öncü ve Başlangıç paketleri ve koleksiyoncu sürümü ile Skyforge, AO Tennis 2 ve The Persistence oyunlarında ek indirim hakkınız da var.

Hafta Sonu Teklifi ve 70 TL Altındaki Oyunlar

Diğer yandan 3 Kasım 2020 Salı günü sona erecek olan Hafta Sonu Teklifi ise sadece Star Wars oyunlarından oluşuyor. % 25 ile % 50 arasında indirimin sunulduğu kampanyada, özel sürümleri ile Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars: Battlefront II oyunlarının yanı sıra Star Wars: Squadrons ve Star Wars: Battlefront Ultimate Edition da diğer seçenekleriniz.

Son olarak, 70 TL Altındaki Oyunlar ise 12 Kasım 2020 tarihinde son bulacak. Buradan ulaşabileceğiniz ve % 24 ile % 85 arasında değişen indirimlerin olduğu sayfada, Mortal Kombat XL, Battlefield 4 Premium Edition, Metro Redux, Darksiders: Fury’s Collection - War and Death, özel sürümü ile We Happy Few ve Bulletstorm: Full Clip Edition, indirimleri ile dikkat çekiyorlar.

Aktif bir PlayStation Plus aboneliğinizin olması durumunda Asterix & Obelix XXL 2, Syberia 3, American Fugitive, Shadows: Awakening, Moto Racer 4 - Deluxe Edition, Stealth Inc oyunları, standart ve özel sürümleri ile Assetto Corsa ve DiRT Rally 2.0, Sniper Elite III Ultimate Edition, Nova-111 ve Blacksad: Under the Skin oyunlarında ekstra indirim hakkınız oluyor.