PlayStation İnternet Mağazası Bu Ay Yenilenecek Gibi Görünüyor

Sony Interactive Entertainment tarafından geliştiricilere gönderilen bilgilendirme yazısına bakılırsa, PlayStation internet mağazası bu ay yenilenecek. Detaylar haberimizde.

PlayStation konsolları oyunları ve oyun içerikleri, uygulamaları ve temaları için satın alım yapabileceğiniz farklı yollar bulunuyor. Mutlak suretle konsol üzerinden değil de, internet ve mobil cihazınız üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta bu yolla, PlayStation mağazasına giriş yapabildiğiniz PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 içeriklerini konsolun kendisine ihtiyaç duymadan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Haliyle istediğiniz yerden istediğiniz zamanda alışveriş yapabilmek mümkün oluyor ki bu son derece büyük bir kolaylık oluyor. Ancak bu kolaylık, bu ay içerisinde kalkacakmış gibi görünüyor.

PlayStation İnternet Mağazası Yenileniyor Mu?

Planete Vita sitesi tarafından yayınlanan bir rapora göre, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştiricilere bir bilgilendirme yazısı göndermiş. Bu yazının içeriğinde belirtilenlere göre, PlayStation internet mağazası 19 Ekim 2020 tarihinde yenilenmeye gidilecek. Bu yenilenme sonrasında, kullanıcılar PlayStation Portable, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarını ve uygulamalarını ve PlayStation 4 uygulamalarını, temalarını ve profil resimlerini (avatar) internet mağazası üzerinden satın alma işlemi gerçekleştiremeyecekler.

Aynı durum, 28 Ekim 2020 tarihi itibarıyla mobil cihaz uygulaması için de geçerli olacak. Bu tarihte yayınlanacak olan sıradaki güncelleme ile yukarıda belirtilen işlemler mobil cihazlar için yayınlanmış olan PlayStation uygulaması üzerinden gerçekleştirilemeyecek.

Raporda belirtilene göre kullanıcılar halihazırda satın almış oldukları PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 içeriklerini konsollarına indirmeye ve erişim sağlamaya devam edebilecekler. Ne var ki, bundan sonra yapacakları satın alımlarını sadece konsolları üzerinden gerçekleştirebilecekler. Haliyle hangi konsola ait içeriği satın almak isterse, o konsola ihtiyaçları olacak. Yani mesela Uncharted: Golden Abyss oyununu dijital olarak sadece PlayStation Vita üzerinden satın almak durumunda olacaksınız.

Planete Vita tarafından yayınlanan raporda yer alan bir diğer detay ise İstek Listesi özelliği ile ilgili. 19 Ekim 2020 tarihinde yaşanacak olan PlayStation internet mağazası yenilenmesi sonrasında İstek Listesi özelliği de kaldırılacak. Bunun neticesinde, şu zamanda olduğu gibi dikkatinizi çeken bir ürünü takip listenize alabilmeniz de mümkün olmayacak.