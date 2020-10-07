PlayStation Kupa Sistemi Revizyonu Duyuruldu: Neler Değişecek?

Sony Interactive Entertainment, PlayStation kupa sistemi revizyonu gerçekleştireceğini duyurdu. Bu hafta hayata geçirecek olan değişiklikler ne olacağı detaylı bir şekilde açıklandı. Detaylar haberimizde.

Başarımların veya PlayStation konsolları açısından konuşacak olursak kupaların, biz oyuncular için cezbedici bir yanı olduğunu biliyoruz. PlayStation konsollarında ilk olarak PlayStation 3 ile sunulmaya başlanan bu destek, PlayStation 4 ile de aynen devam etmişti. Belirli koşulları yerine getirmeniz durumunda açılan bu kupalar, Bronz, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere sınıflandırılıyorlar. Sony Interactive Entertainment, yeni duyuru ile kupa sisteminin revize edileceğini duyurdu.

PlayStation Kupa Sistemi Revizyonu Seviyenize Etki Edecek

PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, dikkat çeken ilk yenilik ise seviye sıralaması ile bağlantılı olarak gerçekleşecek ve 1-100 olan mevcut değer, artık 1-999 olacak. Revizyon sonrasında ise seviyeniz, halihazırda açmış olduğunuz kupaların sayısı ve derecesine bağlı olarak yeniden belirlenecek ve haliyle seviyenizde büyük bir değişiklik yaşanacak. Ancak açmış olduğunuz kupalarda ve kupa bilgilerinde herhangi bir değişim söz konusu olmayacak.

Seviye sıralamasının dışında seviye hesaplama sistemi ve simgelerinde de yenilik göreceğiz. Yeni seviye hesaplama sistemi ile seviye atlamak daha başlarda çabuk olacakken gittikçe zorlaşacağı söyleniyor. Dahası ise Platin kupanın seviyeye katkısı daha fazla olacağı için oyuncuların gözündeki değeri daha da artacak.

Hem yeni kupa simgelerine hem de Bronz, Gümüş, Altın ve Platin kupa seviye aralıklarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Son olarak, PlayStation 3 ve PlayStation 4 üzerinde kazandığınız kupalar yeni nesil PlayStation konsolunuza aktarılacak. Bununla birlikte, yeni kupa sistemi yakın bir zamanda öncelikle Kuzey Amerika ve sonrasında da Avrupa bölgesinde hayata geçirilecek.