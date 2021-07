PlayStation Logosunun Görünmeyen Yüzü Yıllar Sonra Deşifre Oldu

PlayStation logosundaki bu detayı kimse fark etmemişti. Geçtiğimiz günlerde tasarımcılar tarafından PlayStation logosuna farklı bir açıdan bakıldı. Sony'nin yıllardır kullandığı logonun 3 boyutlu olduğu deşifre edildi.

Sony'nin Playstation logosu hiç şüphesiz tüm zamanların en ünlü sembollerinden biridir. Fakat Playstation sembolünün arkadan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Aslında bunu biz de merak etmemiştik, ancak bazı tasarımcılar orijinal ​​logonun sadece 2 boyutlu bir görüntü olmadığını keşfetti ve oyun dünyasu hakkında bildiğimizi düşündüğümüz her şeyi değiştirdi.

PS1 döneminden beri kullanılan orijinal Playstation ​​logosunun aslında 3D model olduğu ortaya çıktı, yani hareket ettirilebilir ve farklı açılara döndürülebilir. Tasarımın yatay bir S üzerindeki P'yi gösterdiğini zaten biliyorduk, ancak tasarımcılar söz konusu bu harflere farklı açılardan bakmayı tercih etti.

Spoiler uyarısı: Sony'nin Playstation logosuna arkadan bakıldığında, tüm zamanların en iyi logolarından biri olmadığını anlıyorsunuz.

the ps1 bios logo actually being a 3D model means you can view it at some really cursed forbidden angles pic.twitter.com/2u2Pa0GEOd