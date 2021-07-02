PlayStation Logosunun Görünmeyen Yüzü Yıllar Sonra Deşifre Oldu

PlayStation logosundaki bu detayı kimse fark etmemişti. Geçtiğimiz günlerde tasarımcılar tarafından PlayStation logosuna farklı bir açıdan bakıldı. Sony'nin yıllardır kullandığı logonun 3 boyutlu olduğu deşifre edildi.

Sony'nin Playstation logosu hiç şüphesiz tüm zamanların en ünlü sembollerinden biridir. Fakat Playstation sembolünün arkadan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Aslında bunu biz de merak etmemiştik, ancak bazı tasarımcılar orijinal ​​logonun sadece 2 boyutlu bir görüntü olmadığını keşfetti ve oyun dünyasu hakkında bildiğimizi düşündüğümüz her şeyi değiştirdi.

PlayStation logosundaki bu detayı kimse fark etmemişti

PS1 döneminden beri kullanılan orijinal Playstation ​​logosunun aslında 3D model olduğu ortaya çıktı, yani hareket ettirilebilir ve farklı açılara döndürülebilir. Tasarımın yatay bir S üzerindeki P'yi gösterdiğini zaten biliyorduk, ancak tasarımcılar söz konusu bu harflere farklı açılardan bakmayı tercih etti.

Spoiler uyarısı: Sony'nin Playstation logosuna arkadan bakıldığında, tüm zamanların en iyi logolarından biri olmadığını anlıyorsunuz.

the ps1 bios logo actually being a 3D model means you can view it at some really cursed forbidden angles pic.twitter.com/2u2Pa0GEOd — Em (@Scuttlepunk) June 30, 2021

Bazı oyuncular Sony'nin iki harfi 3 boyutlu hale getirdiğini görünce şok olurken, bazıları ise bunun her zaman çok boyutlu bir tasarım olduğundan şüphelendiklerini söylüyor. Ancak her iki durumda da herkesin hemfikir olduğu bir şey var: PlayStation logosunun bir iyi yanı, bir de kötü yanı bulunuyor.

Sony'nin yeni PlayStation logoları (örneğin PS5), klasik renklerden arındırılmış olsa da tasarım çizgilerini korumaya devam ediyor. Ancak yatay duran S'nin belirli açılardan renkli bir yılana benzediğini fark ettikten sonra tekrar aynı şekilde bakabileceğinizden emin değiliz.

Sony, Marvel's Avengers'ın geliştiricisini satın aldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive Entertainment, yeni bir oyun stüdyosunu satın aldı. Şirket, Nixxes Software isimli stüdyoyu satın aldığını resmen duyurdu. Hollanda merkezli oyun stüdyosu, PlayStation Studios'un Teknoloji, Yaratıcılık ve Hizmetler Grubu'nda yer alacak.

Nixxes Software, Teknoloji, Yaratıcılık ve Hizmetler Grubu'nda PlayStation Studios için şirket içi teknik ve geliştirme konusunda destek sağlayacak. Hollanda merkezli stüdyo, daha önce birçok başarılı video oyununun geliştirilmesinde rol oynamıştı. Bu video oyunları arasında 2020 yılında çıkışını gerçekleştiren ve kısa süre içerisinde dünya çapında popüler olan Marvel's Avengers, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided ve daha birçok yapım yer alıyor.