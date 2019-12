PlayStation Markası da Guinness World Records Kitabına Adını Yazdırdı

Hideo Kojima sonrasında oyun dünyasından bir Guinness World Records ödülü de Sony PlayStation markasına verildi. Sony PlayStation, dünya genelinde en fazla satan ev konsolu markası oldu.

Guinness World Records kitabında birçok farklı kategori bulunuyor ve ilk ortaya çıktığı 1955 yılından bu yana bu kategorilerde birçok ödül sahiplerini bulmuştu. Rekorların bir kısmı fiziksel güç gerektirirken, bir kısmı ise gerektirmiyor. Sony PlayStation ise ikincisine dahil olan bir ödüle layık görüldü. Dünya genelinde en fazla satan ev konsolu markası olarak Guinness World Records kitabına adını yazdırdı.

Orijinal PlayStation konsolu 1994 yılında ilk olarak Japon oyuncularla buluşmuştu. VGChartz sitesindeki 7 Kasım 2019 tarihinde güncellenen rakamlara bağlı olarak 3 Aralık 1994 tarihinden bu yana satışa sunulan PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 konsolları dahilinde dünya genelinde dört yüz elli milyondan fazla birim satışı gerçekleştirilmiş. Bu da Sony PlayStation markasına dünya genelinde en fazla satılan ev konsolu ödülünü getirdi.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



