PlayStation Network (PSN) Çöktü mü?

PlayStation 4'te çevrim içi oyunlara girmek istediğinizde çeşitli sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. PlayStation Network üzerinde yaşanan bazı sorunlardan dolayı oyuncular çevrim içi oyunlara girme, oyun ya da içerik indirme ve profil yönetiminde çeşitli hatalar alıyor. Peki PSN çöktü mü?

PSN Çöktü mü? Ne Zaman Düzelecek?

Mevcut sorun PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Now ve PlayStation Vita kullanıcılarını etkiliyor. Sony, yaşanan bu sorunlardan haberdar olduğunu ve çözümü için üzerinde çalıştığını belirten bir açıklama metnini yayınladı. Yani şu aşamada bu konu ile ilgili yapabileceğiniz herhangi bir şey yok.

"Oyunları, uygulamaları ya da benzer çevrim içi özellikleri kullanırken bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Mühendislerimiz sorunu en kısa sürede çözebilmek adına çalışıyorlar. Sabrınız için teşekkür ederiz."

Güncelleme: Yapılan bir düzeltme ile birlikte PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation Now kullanıcılarının erişim sorunu düzeltildi. Ancak PlayStation 4 kullanıcıları sorundan hala etkileniyor.

Güncelleme: Yaklaşık dört saat süren kesintilerin ardından sorunlar, tüm kullanıcılar için çözülmüş gibi gözüküyor.

Mevcut durumda tüm kullanıcılar servislerden ve hizmetlerden sorunsuz bir şekilde faydalanabilir. Peki siz çevrim içi oyunlara girmeye çalışırken ya da oyun indirirken benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.