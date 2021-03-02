PlayStation 4 Oyunu Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!

Sony oyuncuları sevindirecek yeni bir hamlede bulundu. Uzun zamandan sonra yeni bir PlayStation 4 oyunu ücretsiz oldu. Bir aylık bir süreyle Ratchet & Clank oyununu herhangi bir şey gerektirmeksizin indirebileceksiniz. Henüz oynamamışsanız, bu fırsatı kaçırmayın deriz.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da salgından kendimizi koruyabilmek için günlerimizi evde kapalı olarak geçirmek durumunda kalıyoruz. Zorunlu ihtiyaçlarımız dışında günümüzün tamamını ev ortamında geçirdiğimiz için, farklı meşgaleler bulmak durumundayız. Bunu da çoğu zaman oyuncular olarak oyun oynayarak gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz sene içerisinde, başta Epic Games Store olmak üzere birçok dijital oyun satış mağazası tarafından sayısız indirim kampanyası düzenlenmiş, ücretsiz oyun dağıtımında bulunulmuş ve belirli oyunları sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak oynama fırsatı sunulmuştu. Haliyle her daim oyalanacak bir şey bulmuştuk. Bu sene bu durum hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere ücretsiz oyun dağıtan şirketlerin arasında Sony de vardı. Nisan ayı içerisinde Play At Home programı kapsamında Uncharted serisinin ilk üç oyunu ve Journey, belirli bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye sunulmuştu. Bu program, bugün itibarıyla geri döndü. Yani bir başka PlayStation oyunu olan Ratchet & Clank’i mağaza üzerinden ücretsiz olarak indirebileceksiniz.

Ücretsiz PlayStation 4 Oyunu Fırsatını Kaçırmayın

Eğer Insomniac Games tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılında PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan oyunu henüz oynama fırsatınız olmamış ise, bugünden itibaren 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 06:00’ya kadar buradan herhangi bir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

2002 yılında çıkan oyunun yeniden yapılmış hali olan Ratchet & Clank’te, Captain Qwark’ın perspektifinden anlatıldığı hikayeye göre ana karakterimiz Ratchet, Clank ile tanışmadan önce Solana galaksisini keşfetme isteğindedir. İkili bir araya geldikten sonra, President Phyronix’in yetkili olduğu ve Captain Qwark tarafından yönetilen Galactic Rangers ekibine katılma kararı alırlar. Bundaki en büyük neden ise baş düşman konumundaki Chairman Alonzo Drek ve bilim insanı Dr. Nefarios’u galaksideki gezegenleri yok etmek amacında oluşudur.

Orijinal oyundaki hikayenin genişletilmesi ile sonradan çıkan oyunlarda görmediğimiz karakterler ve oynanış elementleri dahil edilmiş olsa da, aynı yapı ve olaylar yeniden yapımda da karşımıza çıkıyor. Ne var ki oyundaki birçok sahne, beyaz perde uyarlamasında kaldırılmıştı.