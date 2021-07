PlayStation Plus Ağustos 2021 Oyunları Ortaya Çıktı

Görünüşe göre geçmişte yaşanan PlayStation Plus odaklı sızıntı hadiselerine bir yenisi daha eklendi ve PlayStation Plus Ağustos 2021 oyunları, resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı. Peki önümüzdeki ay ücretli abonelik servisinden hangi oyunlar indirilebilecek? Detaylar haberimizde.

PlayStation Plus Ağustos 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Bildiğiniz gibi bir sonraki aya ait PlayStation Plus oyunları, bir önceki ayın son haftasında açıklanıyor. Ne var ki Temmuz ayının son haftasına henüz girmedik. Haliyle oyun sektöründen aktardığı bilgiler ile itibar kazanmış olan Wario64 tarafından fark edilene göre Ağustos ayının PlayStation Plus oyunlarının PlayStation sayfasında yer alması, vaktinden önce gerçekleşen bir duyuru olarak alınabilir. Çünkü, henüz Japon teknoloji devinden konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

August PS+ lineup revealed by Sony https://t.co/Ty18b8ewIt



•Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

•Tennis World Tour 2

•Hunter's Arena: Legends (PS5) pic.twitter.com/cn6NV4ElYy — Wario64 (@Wario64) July 24, 2021

Öte yandan, PlayStation Plus aboneleri Ağustos ayı içerisinde Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 ve PlayStation 5 aboneleri ekstradan Hunter’s Arena: Legends oyununu ek bir ücret ödemeden konsollarına indirebilecekler.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PlayStation 4)

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 için devam niteliğinde geliştirilmiş olan yeni oyunda çok-oyunculu bir oynanış sunulacak. Peashooter ve Chomper gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra Night Cap ve Electric Slide dahil tamamıyla özelleştirilebilir yirmi karaktere ek olarak Neighborville Town Center, Mount Steep, Weirding Woods, Colossal Fossil, Daisy Drive, Goopy Gully, Loggy Acres, Peachy District, Ruiny Ruins, Z-Tech Factory ve Turning Point adı altında on bir harita bulunuyor.

Çok-oyunculu modlar ise Funderdome içinde dörde dört oynanan Battle Arena dahil altı farklı PvP modu seçeneğiniz olacak. Tercihinize göre bölünmüş ekranda veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz.

Ops adındaki PvE modu ve üç serbest dolaşım bölgesinin de olacağı oyunda, arkadaşlarınızla Giddy Park isimli sosyal bölgede bir araya gelerek Weirding Woods, Mount Steep ve Neighborville Town Center'ı geri almak için girişeceğiniz mücadele de sizleri bekleyecek.

Tennis World Tour 2 (PlayStation 4)

Tercihen dünya yıldızlarından bir tanesini seçebileceğiniz veya kendi tenis oyuncunuzu oluşturabileceğiniz oyunda, dünya klasmanının zirvesine çıkmaya çalışacaksınız. Daha hızlı ve daha gerçekçi bir oynanışın sunulduğu Tennis World Tour 2, animasyon kalitesi olarak son derece gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Teklerde veya çiftlerde ister tek başınıza, isterseniz de yerel veya çevrimiçi bağlantı üzerinden arkadaşlarınız ile oynayabilmeniz mümkün oluyor.

Hunter’s Arena: Legends (PlayStation 5)

Hunter’s Arena: Legends, bilinmeyen bir gücün serbest bıraktığı şeytanların istilası altında olan bizi kadim Asya kıtasına götürecek. Yaşanan kriz sonrasında, yayılmaya devam eden kaosu durdurmak için avcılar bir araya gelmişlerdir. Ne var ki çok geçmeden, mührü kıran ve şeytanların dünyayı istila etmesine neden olanın içlerinden birisi olduğunun ortaya çıkması ile şeytanların yanı sıra birbirlerine karşı da meydan okumak durumunda kalırlar.

Yeni PlayStation Plus oyunları 3 Ağustos 2021 Salı günü indirmeye sunulacak iken, PlayStation 5 kullanıcıları konsollarının geriye uyumluluk desteği sayesinde PlayStation 4 kullanıcılarına sunulan oyunları da oynayabilecekler.