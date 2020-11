PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına sunulacak olan PlayStation Plus Aralık 2020 oyunları duyuruldu. Bu defa sizi arkadaşlarınız ile bolca keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar bekliyor. Detaylar haberimizde.

PlayStation Plus Aralık 2020 Oyunları Hangileri Olacak?

PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuruya göre, Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble, Aralık ayının ücretsiz PlayStation oyunları olacak. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına bir göz atalım.

Just Cause 4

Güney Amerika kıtasındaki hayali Solis şehrinde geçen Just Cause 4, kişisel bir meseleye dayanıyor. Ölen babasının geçmişte The Black Hand örgütü ile çalıştığına dair bir ipucu bulan ana karakterimiz Rico, soluğu örgütün faal olduğu Solis şehrinde alıyor. Gabriela Morales tarafından yönetilen ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan The Black Hand, orijinal oyundaki Salvador Mendoza ve Just Cause 3 oyunundaki Sebastiano Di Ravello için paralı asker grubu olarak hizmet etmişti.

Rocket Arena

Bir arena üzerinde üçer kişilik iki takımın birbiri ile mücadele ettiği Rocket Arena, rekabete dayalı oyun yapısı ve grafikleri ile ön plana çıkıyor. Kendine özgü güçlere sahip çok sayıda kahramanın yer aldığı oyunda, on farklı harita yer alıyor ve her bir karşılaşmayı kazanabilmek için bu haritalara bağlı olarak çeşitli stratejiler uygulamak gerekiyor.

Oyun boyunca karşılaşmanın gidişatını değiştirebileceğiniz Rocket Magnet, Trip Mine ve Speed Boost bulunuyorken, deneyim puanları ile roket ve totem parçaları açarak karakterinizin görünümünü özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca envanterinizdeki eserlere seviye atlatarak yeni istatistik takviyesi ve efektler kazandırabiliyorsunuz.

Worms Rumble

Otuz iki oyunculu arenalarda artık gerçek zamanlı Battle Royale savaşları bizleri bekleyecek. Yani artık hamlenizi yapmak için sıranın size gelmesini beklemek durumunda olmayacaksınız. Oyunda ayrıca ister tek başınıza isterseniz de dört kişilik grubunuzla katılabileceğiniz Deathmatch ve Last Worm Standing modları da olacak.

Bazooka, Shotgun Holy Hand-Grenade gibi sevilenlerin yanı sıra mühimmat deposuna yeni silah da eklenecek ve seviye atladıkça bu silahları da kullanabilir hale geleceksiniz. Haliyle düşman tahta kurtlarına daha fazla zarar verebileceksiniz.

Worms Rumble oyununda ek deneyim puanı ve ödüller için katılımda bulunabileceğiniz sezonluk etkinlikler, günlük meydan okumalar ve topluluk işbirliği olacakken, kazandığınız deneyim puanları ve oyun içi krediler ile yeni görünümler, kıyafetler, aksesuarlar ve karakter tepkileri de açabileceksiniz. The Lab sisteminde ise yeni oynanış mekaniklerini ve silahları test etme imkanı sunacak.

Worms Rumble hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 kullanıcılarına ayrı ayrı sunulacakken, Just Cause 4 ve Rocket Arena, geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 üzerinde de oynanabileceğini söylemeden geçmeyelim.

Sıradaki PlayStation Plus oyunları 1 Aralık 2020 Salı günü indirmeye sunulacak. Yani önünüzde daha altı gün var ve bu süre, eğer henüz kütüphanenize eklemediyseniz, mevcut ayın ücretsiz oyunları olan Middle-Earth: Shadow of War ve Hollow Knight: Voidheart Edition eklemek için oldukça uygun diyebiliriz. Bugsnax ise PlayStation 5 sahipleri için 4 Ocak 2021 tarihine kadar PlayStation Plus ile ücretsiz olacak.