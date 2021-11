PlayStation Plus Aralık 2021 Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Aralık 2021 oyunları gün yüzüne çıktı. Peki, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak yapımlar neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Plus Aralık 2021 Oyunları Listesi

Godfall (PS4 / PS5)

Mortal Shell (PS4)

Lego DC Super Villains (PS4)

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay düzenli olarak bazı video oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Dolayısıyla çok sayıda oyuncu, önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak oyunları merak içerisinde bekliyordu.

Aralık ayına sayılı günler kala ücretsiz PlayStation Plus oyunları ortaya çıktı. Dealabs web sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki ay Godfall, Mortal Shell ve Lego DC Super Villains isimli yapımlar ücretsiz olarak sunulacak.

Counterplay Games tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayımlanan Godfall, 12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Looter-slasher türünün ilk örneği olan Godfall, sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Mortal Shell, oldukça zor olan oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayımlanan yapım, çok başarılı bir atmosfer sunuyor. Birçok ödülün sahibi olan video oyunu Dark Souls'u seven oyunculara hitap ediyor.

Sızdırılan bilgilere göre PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak video oyunları arasında Lego DC Super Villains da yer alıyor. Traveller's Tales tarafından geliştirilen yapımda aksiyon dolu bir hikaye bulunuyor.

Yayımcılığını Warner Bros'un üstlendiği video oyununda The Joker, Harley Quinn, Superman, Flash, Batman, Cat Woman, Wonder Woman ve daha çok sayıda DC karakteri yer alıyor. Başarılı oyun, süper kahraman temalı Lego oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı grafiklere ve oynanış mekaniğine sahip olan Lego DC Super Villains, 16 Ekim 2018 tarihinde piyasaya sürüldü.

Teknoloji devi Sony, ortaya çıkan liste ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü bu listenin doğru çıkmama ihtimali de bulunuyor.

PlayStation Plus Aralık 2021 oyunları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz?