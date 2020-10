PlayStation Plus Collection Listesi Genişledi

PlayStation Plus Collection listesi güncellendi. Sony Interactive Entertainment, yaptığı açıklama ile listeye iki oyun daha ekledi. Netice olarak, pakette artık yirmi oyun bulunacak. İşte o oyunların tamamı!

Sony Interactive Entertainment, beklenen ikinci PlayStation 5 sunumunu Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmişti. Halihazırda duyurulan oyunlardan bazıları ile ilgili yeni detayların yanı sıra, yeni ve ilgi çekici duyurular ile de karşılaşmıştık. PlayStation Plus Collection ise bunlardan bir tanesiydi.

PlayStation 5 konsolunun çıkacağı 12 Kasım 2020 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak olan PlayStation Plus Collection, seçili birinci parti ve üçüncü parti PlayStation 4 oyunlarının bir araya getirildiği zengin bir içeriğe sahip koleksiyon paketi olacak. Aktif bir aboneliği olan PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları, bu fırsattan yararlanabilecekler. Dolayısı ile mevcut konsol kullanıcıları daha önceden oynama fırsatı bulamadıkları bu oyunlara erişim sağlayabilecekler iken, yeni nesil konsol kullanıcıları da başlangıçta herhangi bir kıtlık yaşamamış olacaklar.

PlayStation Plus Collection Listesi Yirmi Oyundan Oluşuyor

Eylül ayı içerisinde yapılmış olan PlayStation 5 sunumunda yapılan duyuruda, toplamda on sekiz oyunun bulunacağı belirtilmişti. Ancak PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan yeni açıklama ile Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition oyunlarının da dahil olması ile bu sayı yirmiye çıktı. Ayrıca bir önceki listede yer alan Final Fantasy XV, güncel olanda Final Fantasy XV Royal Edition olarak değiştirilmiş. Güncel PlayStation Plus Collection listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

PlayStation Plus Collection Birinci Parti Oyunlar

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

InFAMOUS: Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

PlayStation Plus Collection Üçüncü Parti Oyunlar

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Son olarak, bahsi geçen bu oyunların tamamı Game Boost özelliği sayesinde duruma göre iyileştirilmiş veya kararlı kare hızlarında çalışacak.