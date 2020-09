PlayStation Plus Ekim 2020 Ücretisz Oyunları ile Coşturacak!

PlayStation Plus aboneleri için bir diğer beklenen gün gelip çattı. Dün Microsoft tarafından yapılan açıklanan Games With Gold oyunları sonrasında bir açıklama da Sony cephesinden geldi. PlayStation Plus Ekim 2020 oyunları duyuruldu.

PlayStation Plus Ekim 2020 Ücretsiz Oyun Listesi

Açıklama US PlayStation Blog üzerinden yapıldı Buna göre, PlayStation Plus aboneleri önümüzdeki ay Need for Speed: Payback ve Vampyr oyunlarını kütüphanelerine ekleyebilecek ve abonelikleri aktif olduğu sürece kısıtlamasız oynayabilecekler. Gelin bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Need for Speed: Payback

Ghost Games tarafından geliştirilen sondan bir önceki Need for Speed oyunu, 2017 yılında satışa sunulmuştu. Las Vegas’ın hayali versiyonu Fortune Valley şehrinde geçen ve bir intikam hikayesinin işlendiği Need for Speed: Payback, her biri farklı yeteneklere sahip Tyler Morgan, Sean McAlister ve Jessica Miller adında üç farklı ana karakteri dönüşümlü olarak kontrolümüze sunuyor.

2015 yılında çıkan Need for Speed oyununun aksine bu defa çevrimdışı olarak oynanabilen Need for Speed: Payback, aynı zamanda gece-gündüz döngüsü ile de dikkat çekiyor. Oyunda ayrıca indirilebilir içerikler ile yetmiş dörtten fazla araba bulunurken, lisans sorunları nedeniyle Toyota, Scion ve Ferrari üreticilerinin arabalarına yer verilememişti.

Vampyr

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Vampyr, 1918 yılının Londra şehrinde geçiyor. Konuya Dr. Jonathan Reid rolündeyiz. İspanyol gribinden kırılmakta olan şehirde hastaları iyileştirmek için elinden geleni ardına koymayan Reid'in bir vampir tarafından ısırılmasıyla her şey karışıyor. Yeni dönüşmüş vampir doktor olduğumuz için bir yandan vatandaşları tedavi etmenin bir yolunu bulmak için çabalarken, diğer yandan da vampir olarak iyileştirmenin sözünü verdiğimiz hastaların kanıyla besleneceğiz.

Senaryo boyunca vampir avcıları ve doğaüstü yaratıklar dahil birçok düşman türüyle mücadele etmek zorunda kalacağız. Stüdyonun önceki oyunlarında olduğu gibi yine seçimler işin içine gireceği için yapacağımız tercihler Londra şehrini ya kurtaracak ya da büyük bir felakete sürükleyecek.

Her iki oyun da Ekim ayının ilk Salı günü yani 6 Ekim 2020 itibarıyla indirilebilir olacaklar. Yani önümüzde altı günlük bir süreç var. Bu süreçte eğer henüz bu ayın PlayStation Plus oyunlarını indirmemişseniz, bugünden tezi yok, PlayStation mağazasına uğramayı unutmayın.