PlayStation Plus Ekim 2021 Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Ekim 2021 oyunları ortaya çıktı. Peki, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki ay hangi oyunlar ücretsiz olarak verilecek? Yaşanan sızıntıya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Plus Ekim 2021 Oyunları Gün Yüzüne Çıktı

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

PlayStation Plus abonelerinin ekim ayında hangi oyunlara ücretsiz olarak erişebileceği ortaya çıktı. Yaşanan sızıntıya göre önümüzdeki ay Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2021 isimli video oyunları ücretsiz olacak.

NetherRealm Studios ve QLOC tarafından geliştirilen Mortal Kombat X, 14 Nisan 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Mortal Kombat X isimli video oyunu çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. Öyle ki oyun "Çok olumlu" Steam inceleme notlarına sahip.

Önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlardan bir tanesi olan Hell Let Loose, 27 Temmuz 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. 2. Dünya Savaşı temasına sahip olan video oyununda yalnızca çevrim içi PvP modu bulunuyor.

Black Matter Pty tarafından geliştirilen savaş oyununda karakter kişiselleştirme desteği de yer alıyor. Assault, medic, support, engineer, rifleman dahil olmak üzere birçok sınıfın bulunduğu yapımda devasa haritalarda 50'ye 50 takımların mücadelesine tanık oluyoruz. Sahip olduğu grafikler ile dikkat çeken yapım savaş atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Ortaya atılan iddiaya göre PGA Tour 2021 de ücretsiz olarak verilecek yapımlar arasında yer alıyor. Golf oyunlarını seven oyunculara hitap eden video oyunu, 21 Ağustos 2020 tarihinde çıktı. HB Studios Multimedia tarafından geliştirilen yapımda tek oyunculu, çevrim içi PvP, çevrim içi eşli oyun gibi oyun modları bulunuyor.

Sony firmasının konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim. Bu sebepten ötürü ortaya atılan iddianın gerçek olmama ihtimali de bulunuyor. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 29 Ağustos 2021 tarihinde önümüzdeki ay ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıklayacak.

Yaşanan sızıntı ile birlikte ortaya çıkan kısa süreliğine ücretsiz olacak video oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Listedeki yapımlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.