PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları sızdırılmış olabilir. Görünüşe göre, önümüzdeki ay yine hoşa gidecek oyunlar bizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.

Sony tarafından PlayStation 3 neslinde faaliyete geçirilen PlayStation Plus, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına her ay birden fazla oyunu ücretsiz oynama imkanı sunuyor. Her ayın son Çarşamba günü duyurulan oyunlar, yeni ayın ilk Salı gününde aktif oluyorlar.

Mayıs ayına veda edip de Haziran ayına girmeye hazırlandığımız bugünlerde, elbette Microsoft ve Sony de ücretli abonelik servisleri üzerinden aktif kullanıcılara sunacakları oyunların duyurularını yapmaya hazırlanıyorlar iken bizler de büyük bir merakla beklemedeyiz. Bildiğiniz gibi her yeni duyuru öncesinde elbette birtakım sızıntılar olabiliyor ve bunların bir kısmı resmi kaynaklar veya reklamlar üzerinden ‘kazara’, bazıları ise itibar kazanmış olan kaynaklar tarafından gerçekleştiriliyor.

PlayStation Plus Haziran 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Bu hafta yeni PlayStation Plus oyunları duyurulacak ve her zaman olduğu gibi yeni bir sızıntı ile karşınızdayız. Bu seferki sızıntı, İspanyol internet sitesi Areajugones üzerinden geliyor. Site tarafından belirtilene göre Haziran ayının oyunları, PlayStation 4 için Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve PlayStation 5 için de Operation: Tango olacak. Bahsi geçen PlayStation 4 oyunlarını geriye uyumluluk ile PlayStation 5 üzerinde de oynayabildiğiniz için, yeni nesil konsolun kullanıcıları aslında üç oyuna birden erişim sağlama hakkı kazanmış oluyorlar.

Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons oyununda pilot rolünde olup, aynı hikayeye iki farklı perspektiften bakma imkanı bulacağız. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, 2006 yılında satışa sunulan Virtua Fighter 5 oyunun rekabetçi eSpor oyuncuları için revize edilmiş versiyonu oluyor.

Son olarak Operation: Tango ise oyuncuları kooperatif bir macera çıkartacak. Ajan veya Bilgisayar Korsanı olarak bir arkadaşınız ile takım olacak ve yüksek teknolojili küresel bir tehdidi ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Peki Areajugones sitesinde yer alan bu sızıntıya ne kadar güvenebileceğimizi merak ediyorsunuzdur. Bu site, geçtiğimiz bu ay PlayStation 4 kullanıcılarına verilen PlayStation Plus oyunlarını isabetli bir şekilde rapor etmişti. Elbette yanılma payı her zaman vardır. Ancak şu durumda, biraz daha fazla inanmak için önemli bir dayanak noktamız var diyebiliriz. En azından PlayStation 4 oyunları Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown için. Bakalım ne kadar doğru çıkacak? Öğrenmek için önümüzde birkaç gün var.